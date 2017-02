Atenção nos parlamentares

A fase crítica da crise econômica e política pela qual o Brasil passa no momento tende a ser amenizada e a cair no esquecimento...

A fase crítica da crise econômica e política pela qual o Brasil passa no momento tende a ser amenizada e a cair no esquecimento da população – historicamente, na questão econômica, toda vez que o mercado dá sinais de alguma melhora ocorre um apagão na memória do povo. A expectativa é saber em quanto tempo isso vai ocorrer. Afinal, o brasileiro também está sendo afetado diretamente com a queda do investimento público e privado, e a conseqüência disso é o altíssimo índice de desemprego que assola o país.

A solução de muitos dos problemas, influenciados pela crise, depende de ações diretas dos governantes, do Executivo e do Legislativo federais. Isso mesmo, do Legislativo também! A classe política brasileira está passando por uma grave crise institucional, mas sem a ação direta deles, dificilmente sairemos desse grande buraco fiscal.

O ano de 2016 já mostrou a importância do Congresso na vida cotidiana brasileira, pois o crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff (PT), aliado à perda da sustentação política e à mobilização e articulação política dentro do Congresso Nacional, que se aprovou seu impeachment. A Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo, e o Senado Federal julgou favoravelmente ao seu afastamento.

Já sob o novo governo, no final de 2016 foi aprovada em Brasília a Proposta de Emenda à Constituição – a PEC 95 – que limita por 20 anos os gastos públicos. E agora em 2017 está em andamento na pauta do Congresso as reformas previdenciária e trabalhista. São assuntos importantíssimos, que influenciarão a vida das famílias e dos brasileiros, e, portanto, necessários de uma ampla discussão e que merecem total atenção de qualquer cidadão.

Em Araras também iniciou-se uma nova Legislatura. Com 11 vereadores – número considerado até baixo pelo tamanho do município – a Câmara Municipal terá assuntos tão relevantes quanto os de Brasília para tratar, e que afetarão diretamente a vida da população local. Regulamentação dos ambulantes e dos mototaxistas, nova zona azul e alterações na legislação do Prodeia são alguns dos assuntos hoje em pauta. Sem falar do Código de Posturas do Município, já vigente, mas pouco efetivo.

Estas são algumas das razões para que o cidadão fique bastante atento ao comportamento de todos os parlamentares eleitos, sejam vereadores, deputados estaduais, deputados distritais (DF), deputados federais ou senadores. E num regime republicano e presidencialista como o nosso, o Congresso tem um poder inimaginável de mudança. Para o melhor, ou para piorar ainda mais a vida do brasileiro.

Vale mencionar que muita gente também não se lembra em quem votou nas últimas eleições… Assim, fica difícil exercer a cidadania e fiscalizar os nossos representantes políticos eleitos pelo voto direto.