Até tu, churras?

“Toda descoberta da ciência pura é potencialmente subversiva; por vezes a ciência deve ser tratada como um inimigo possível”. Aldous Huxley O fato é...

O fato é que a vida tornou-se muito previsível, antecipada; o lance é que essas conjunturas burocratizaram o dia a dia, visto que o conhecimento prévio dos acontecimentos mata viés mais saboroso do viver, a surpresa.

A surpresa foi o molho escolhido pelos deuses para temperar nossa existência. Mau no mais das vezes, bom no menos das ocasiões, pelo sim ou pelo não o imprevisto funciona como regulador de nossa temperatura emocional.

Digo “foi” porque a surpresa deixou de fazer parte do nosso cotidiano. Porque acontecências que outrora causavam espanto, de há muito deixaram de ser inesperadas.

Com confortável margem de acerto, a moça do tempo evita que você seja surpreendido por um pé d’água; com igual ânimo, aconselha-nos a tirar os cobertores do armário ou cair de paraquedas na praia.

Menino ou menina? No tempo do doutor Onça, a curiosidade só era morta depois do parto. As tiradeiras de sorte palpitavam, é claro, com os pés apoiados em duas probabilidades matemáticas. As chances de acerto eram de 50%, algo alentador na teoria do erro.

Já as parteiras funcionavam na base do estudo anatômico do ventre da futura mamãe: “a barriga está pontuda. Pode escrever, é menino”; “a barriga está arredondada, vai nascer uma menina”. O palpitrômetro ancorava a surpresa, sensação que o advento do ultrassom enterrou em sepulcro caiado.

Porém, sob pena de cometimento de injustiça, a fatura da perda progressiva de algumas sensações prazerosas não deve ser debitada apenas na conta dos avanços tecnológicos.

Há algumas décadas o mundo pariu um novo tipo de desmancha-prazer. É o cânceriômetro, e se peco pela pobreza do neologismo, sua explicação, espero, haverá de impedir que eu cometa nova blasfêmia.

Muito que bem. De repente, e não mais que de uma hora para outra, os sacripantas da ciência médica começaram a espalhar que a maior parte dos comestíveis que nos alimentam causam câncer. Tretou relou, dá câncer. Do bacon às imperdíveis linguiças defumadas, dos divinos embutidos, passando pelos enlatados e alimentos acondicionados em plástico, é comer e levar um pau da desgraçada doença.

Os vegetais, outrora tidos como o crème de la crème da comida saudável, não passam mais na peneira dos homens da ciência. Afirmam eles que diante do excesso de agrotóxicos não há pimentão que aguente. Cenoura, repolho, tomate, berinjela, acelga, alface, chicória, etecetera e tal, também não aguentam.

Até carnes assadas sob fogo ou brasas, prato conhecido entre os tupiniquins como churrasco, entraram na lista dos cancerígenos. Com relação à churrascada de picanha, maminha, vazio de boi, costela no bafo, bife ancho, tira de bife e linguiça toscana, a cancerosa notícia ainda estava por vir.

E, vejam só, ela veio da China. Segundo cientista chineses das universidades de Jinan e Pequim, as substâncias cancerígenas contidas na fumaça produzida pelas churrasqueiras, penetram no organismo através da pele dos carnívoros participantes da churrascada.

O escritor inglês tem uma frase lapidar a propósito da mais nova “descoberta” dos chinas. “Toda descoberta da ciência pura”, escreveu ele, “é potencialmente subversiva; por vezes a ciência deve ser tratada como um inimigo possível”. Falou e disse.

O fato, dizia eu, é que a vida tornou-se muito previsível. Comer dá câncer, divertir dá câncer, provavelmente qualquer dia desses a gente se encontra para comentar que um cientista de uma base instalada descobriu que fazer amor…dá câncer.

Confessei inúmeras vezes que não sou chegado a esses regabofes que servem carne assada acompanhada de brejas suarentas. Contudo, isso não me impede de dizer que tem gambá nessa linha. Ou coelho nesse mato, como queiram.

Pelo visto, aproxima-se o dia em que um cientista ilhado em seu sadismo tipo Dr. Silvana espalhe aos quatro ventos que o simples fato de comer qualquer coisa dá câncer.

Espero nesse dia já ter resgatado as promissórias que assinei com o bom Deus porque, cá entre nós, viver não é preciso, mas comer é.

Bom dia!