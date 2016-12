Assinado contrato com empresa que vai modernizar ETE

Foi assinado ontem (9) o contrato entre Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras) e a empresa Sanex Soluções...

Foi assinado ontem (9) o contrato entre Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras) e a empresa Sanex Soluções Eirele Ltda., de Sorocaba, vencedora do processo de licitação e que será responsável pela modernização da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), no Parque Tiradentes, zona leste. A obra está prevista para ser iniciada em 2017 e deve durar um ano.

Dois sócios da Sanex participaram da coletiva de imprensa ontem para explicar a tecnologia que será adotada em Araras. Inaugurada na década de 1990, a estação nunca tratou 100% do esgoto e opera com menos de 20% da sua capacidade.

O presidente do Saema, Felipe Beloto, explica que diversos fatores impedem o funcionamento completo da estação. A falta de manutenção nos três reatores instalados há 26 anos é um deles, além da deterioração provocada pelo tempo. Dos três reatores, dois estão condenados – desabaram depois de forte temporal em 2015 – e apenas um realiza o trabalho. “Um reator não consegue atender a demanda atual da cidade”, disse.

Com isso, a ETE não trata o esgoto doméstico produzido pela cidade conforme determina a Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), ligada à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Os municípios devem tratar, ao menos, 90% do esgoto que produzem.

Sem tratamento, o esgoto é diretamente jogado nas águas do Ribeirão das Araras e que deságua no Rio Mogi Guaçu. Com o projeto apresentado e que entrará em operação depois de concluída a obra, o Saema espera tratar 90% do esgoto. “Nossa meta é chegar a 100%”, afirma Beloto.

Problemas durante licitações

A obra para tratar o esgoto se arrasta desde 2012 e foram abertos vários editais desde aquele ano. O Saema informa que a primeira licitação foi realizada em 2012, mas foi necessário abrir um novo edital depois que uma empresa vencedora realizou apenas parte da obra e a abandonou em 2014. O novo edital foi publicado neste ano, mas foi suspenso por duas vezes.

A primeira suspensão ocorreu em face de uma impugnação apresentada por uma das empresas licitantes ao TC (Tribunal de Contas) e, a mais recente, em função da abertura de um inquérito civil do MP (Ministério Público) para que pudessem ser apuradas possíveis irregularidades em uma das empresas que participou da licitação.

Com verbas do PAC, obra foi dividia em duas partes

Com verbas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) a obra para tratar corretamente o esgoto foi dividida em duas partes. O presidente do Saema Felipe Beloto reforçou que desde 2012 o projeto da ETE sofreu alterações, inclusive na tecnologia que será adotada – considerada a mais moderna.

O valor estimado inicialmente da licitação era de R$ 12.933.298,28, mas baixou para R$ 11.279.031,43. O sistema contará com reatores com tecnologia UASB, que permite pequenas intervenções e pode ser adaptado conforme crescimento populacional – estimado em até 200 mil habitantes em 2.028.

“Separamos a licitação para que uma empresa especializada em tratamento de esgoto pegasse a obra e outra, especializada apenas em assentamento de tubos, pegasse a outra parte da obra”, disse Beloto.

Referente aos tubos, disse que a fase da obra está com 60% concluída e os tubos foram instalados no subsolo de avenidas como a Fábio da Silva Prado – inclui trecho da Estrada da Cascata – além de outros que ainda restam a ser instalados na Avenida Dona Renata (Marginal), trecho com pouco mais de um quilômetro no sentido da Delegacia do Município e Residencial Samantha.

Beloto explicou que a primeira fase da obra foi realizada no trecho que nasce no Jardim Haise Maria, zona norte, e seguiu até a região do Residencial Santa Mônica, onde foi construída a EEEB Norte (Estação Elevatória de Esgoto Bruto Norte), que fica na margem da Estrada Fábio da Silva Prado (Cascata).

Os tubos desceram pela Fábio da Silva Prado até a Marginal Dona Renata e o custo dessa parte da obra será de R$ 2.804.975,71. O outro está em andamento, como citado, e seguirá da Delegacia no sentido Residencial Samantha. Parte da tubulação já foi instalada e a obra deve ser concluída em até quatro meses.

“Ao dividir as obras a otimizamos e ainda encontramos nova tecnologia, de forma que o primeiro edital estava na casa de R$ 23 milhões. O projeto refeito e com escolha da nova tecnologia permitiu reduzir os investimentos”, afirma Beloto.

Reatores atuais serão desativados

Como já citado, dos três reatores da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), apenas um funciona e os outros dois estão condenados. Felipe Beloto pondera que a estação nunca conseguiu funcionar com eficiência e ela não foi projetada para atender ao aumento da demanda do Município.

“Os reatores estão condenados e serão desativados assim que a nova tecnologia estiver instalada e entrar em operação”, explicou. Serão instalados 70 reatores com cinco metros cada e um será interligado ao outro. Os reatores com a tecnologia UASB não precisam ser aterrados como os atuais e também não demandam grandes intervenções.

No geral, os reatores são grandes tambores que ficarão expostos e não aterrados como os atuais. A tecnologia é adotada pela Sabesp, considerada uma das maiores empresas de tratamento de água do mundo e que atende a Grande São Paulo, além de outras empresas privadas.

“Os reatores serão instalados na atual estação e com ligação entre eles e a tecnologia permite que sejam ampliados conforme a demanda. Exemplo: se em cinco ou 10 anos a demanda indicar a necessidade para instalar mais 10 reatores, os 10 serão instalados ao lado dos outros 70 e interligados entre eles”, detalha Beloto.

Segundo Eduardo Padula, um dos sócios da Sanex, a tecnologia é nova e se mostra eficiente onde foi adotada. Inclusive disse que empresas privadas utilizam o sistema. “São tanques construídos em fibra de vidro e que permitem adaptação para tratar ainda mais o esgoto conforme a demanda da cidade. Outro ponto importante que deve ser frisado é o gasto com energia elétrica, bem menor que os sistemas tradicionais”, explicou.

Outro benefício citado pelo empresário é referente à ausência do odor. Durante anos os moradores da região do Parque Tiradentes, zona leste, sofreram com o cheiro. “O novo sistema não provoca odores fortes”, prometeu Eduardo. Beloto explica que o cheiro forte que era sentido na zona leste saia das lagoas e proveniente de um gás liberado no tratamento. “Neste sistema o gás ficará retido nos reatores e não será liberado para as lagoas como antes acontecia”, frisou.