Assassinatos neste ano já superam número total de 2015

O número de pessoas que foram assassinadas de janeiro a setembro deste ano supera o total de todo 2015, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). O mês de maio foi o mais violento – com cinco casos – e na lista deste ano constam ainda duas execuções de guardas municipais.

Em apenas nove meses foram assassinadas 10 pessoas, contra sete em todo o ano de 2015 – aumento de 42%. O mês de abril registrou um caso – vítima tinha 34 anos e que residia no José Ometto, zona leste. No mês de maio foram cinco casos e foi considerado o mais violento desde 2013 em Araras, segundo apuração de dados feita pela Tribuna na Segurança Pública.

Na época, a própria Polícia Civil classificou a situação como “atípica” e o primeiro assassinato aconteceu no domingo, 8 de maio, Dia das Mães, e um rapaz de 27 anos foi assassinado no Parque das Árvores, zona norte. O autor do crime foi detido pela Polícia Militar no mesmo dia.

Em 21 de maio o corpo de um menor, de 17 anos, foi encontrado em um dos lagos do Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rügger Ometto, no Jardim Heitor Villa-Lobos.

No dia seguinte, 22, outro homicídio foi registrado no Narciso Gomes, zona sul. A vítima tinha 35 anos e foi alvejada com vários tiros no rosto. Em 17 de maio ocorreu o crime que mais despertou atenção em Araras: a morte de um guarda municipal à paisana, de 44 anos, executado com 11 tiros em frente de sua residência, no José Ometto 2, zona leste. O suspeito do crime foi detido no município de Mundo Novo, Estado da Bahia.

Outro homicídio foi registrado no dia 30 de maio no José Ometto 1, zona leste, e um rapaz de 19 anos foi morto com, ao menos, 15 tiros e o corpo foi encontrado pela Guarda Municipal.

Em julho, uma mulher de 25 anos e residente na cidade de Pirassununga foi assassinada na região da Represa João Ometto Sobrinho (Água Boa) extremo oeste do município. O corpo foi localizado no local do crime – em meio a um canavial – e o suspeito foi detido semanas depois pela Polícia Civil, que chegou até ele após investigação.

No dia 6 de setembro foram registrados dois assassinados no intervalo de poucas horas e os dois crimes chamaram atenção da população. A primeira vítima foi um guarda municipal, de 35 anos, executado no interior de uma loja que vende artigos populares localizada no José Ometto 1, zona leste. Foi o segundo gm executado à paisana no ano.

Pouco tempo depois e na mesma avenida – Presidente Vargas – um cabeleireiro de 26 anos foi assassinado em seu salão que também fica na zona leste. Os dois casos são investigados pela Polícia Civil, que para Tribuna disse que segue em segredo.

Segurança Pública emite posicionamento das investigações

Além do alto número de homicídios registrados em apenas nove meses deste ano e que superam o total de 2015, conforme citado no início da reportagem e com base nos dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), chama atenção a execução dos dois guardas municipais.

Durante as ocorrências a própria Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil informou que a situação era a primeira em décadas da existência da corporação em Araras – uma das mais antigas do Brasil.

Como citado na reportagem, o primeiro caso segue em investigação, mas em vias de ser esclarecido com a prisão do suspeito ocorrida no Estado da Bahia. Porém, Tribuna solicitou para a Polícia Civil o andamento das investigações dos outros casos, que inclui os dois últimos ocorridos neste mês – mortes do guarda municipal e do cabeleireiro.

Porém, a Polícia Civil informa que as investigações seguem, mas não revelou detalhes. Em nota encaminhada para Tribuna, a SSP também não citou detalhes da investigação.

“A Polícia Civil de Araras informa que, dos oito casos de homicídio que ocorreram nos sete primeiros meses de 2016 na cidade, quatro foram esclarecidos com pedido de prisão preventiva. O último caso esclarecido, com o autor do crime preso, foi o homicídio de uma mulher que foi encontrada em um canavial”, informa a nota.

Mesmo documento esclarece que “em relação aos dois homicídios citados pela reportagem, registrados no município em setembro, a Polícia Civil de Araras informa que um dos autores do crime do guarda municipal Jairo Armando Christofoletto, foi identificado e preso na Bahia, para onde havia fugido após o crime. No momento da prisão, a Polícia apreendeu uma arma de fogo, que foi encaminhada para perícia. As investigações continuam para a identificação e prisão do outro autor”, disse.

Sobre os dois últimos casos, não entrou em detalhes. “A Delegacia da cidade investiga a morte do outro guarda municipal, Paulo Eduardo da Silva, por meio de inquérito policial. Não é possível fornecer mais informações para não atrapalhar os trabalhos”, finaliza nota.

Homicídios dolosos registrados em 2016

Abril 1

Maio 5

Junho 1

Julho 1

Setembro 2

Total 10

Fonte: Segurança Pública de São Paulo