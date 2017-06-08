070617 024

Araras, 10 de junho de 2017

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8 de junho de 2017 Tiago Penteado 1

Ondulações no asfalto é um dos principais problemas citados pelos motoristas que reclamam da situação da Avenida Augusta Viola da Costa (Crédito: Cristiano Leite/Tribuna)

Comentários

  • RONALDO

    8 de junho de 2017 #1 Author

    NO SENTIDO ZONA LESTE, DO PARQUE ECOLÓGICO ATÉ A ROTATÓRIA DO UNIÃO SÃO JOÃO TEM MUITO REMENDO IRREGULAR E ISSO SE DEVE AO GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS PESADOS (ÔNIBUS DO TCA PRINCIPALMENTE). JÁ PASSOU DA HORA DE UM RECAPEAMENTO TOTAL. PARA QUEM VEM SENTIDO CENTRO, O MAIOR PROBLEMA É DA ROTATÓRIA DO PRÓ SAÚDE ATÉ O PARQUE ECOLÓGICO. TOMARA QUE SE RESOLVA LOGO ISSO, POIS NÃO HÁ SUSPENSÃO QUE AGUENTE!!!

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