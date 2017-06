Asfalto precário gera reclamação de motoristas na Avenida Viola da Costa

Motoristas que residem no Jardim Costa Verde, zona leste, reclamam da situação precária do asfalto da Avenida Augusta Viola da Costa. Eles dizem que...

Motoristas que residem no Jardim Costa Verde, zona leste, reclamam da situação precária do asfalto da Avenida Augusta Viola da Costa. Eles dizem que o problema não é recente, mas piorou nas últimas semanas. A Prefeitura informou em maio que vai investir R$ 300 mil no recapeamento.

Lúcio Mauro Gomes é motorista de caminhão e aponta que a situação é tão precária que prejudica suspensão dos veículos – a ondulação do asfalto é o principal perigo. “O asfalto não está ruim em apenas um trecho, mas em toda a avenida. Já encaminhei reclamação para o número 156 da Prefeitura e espero solução”, disse.

Gomes reclama que é preciso desviar o veículo em alguns trechos e, caso não haja atenção, o motorista pode provocar um acidente e o problema também é citado por Emerson Donizette Pereira, que também é motociclista. “Dirigir carro pela avenida é um perigo e ele dobra com motocicletas. As ondulações no asfalto prejudicam os motociclistas e há risco de acidentes”, ressalta. Já Karina Gonçalves disse que tem medo de dirigir pela avenida. “Na situação que está dá medo e toda hora tem que desviar para dirigir”, afirma.

Recapeamento pode custar R$ 300 mil

Em maio a Tribuna publicou reportagem que cita o valor do investimento previsto pela Prefeitura para recapear a Avenida Viola da Costa. Pela precariedade do asfalto, a operação tapa-buraco não seria suficiente para resolver a situação.

A obra pode custar até R$ 300 mil, mas não é recente e o governo anterior já havia traçado até o memorial descritivo para a obra de recapeamento da via, ainda em dezembro de 2016. Porém, com falta de dinheiro em caixa, a licitação foi colocada em prática somente agora. A avenida deve ser recapeada até julho.

O prazo máximo para execução das obras e serviços será de 60 dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço. As obras e serviços somente poderão ser iniciados mediante Ordem de Serviço expedida pela Secretaria competente da Prefeitura. O prazo para início dos trabalhos será de no máximo cinco dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Ainda de acordo com reportagem da Tribuna publicada em maio, está incluso na planilha de custos até mesmo a limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água para os serviços de recapeamento asfáltico a ser executado na avenida, conforme indicação de projeto e planilha orçamentária. Só para essa limpeza a Prefeitura estima pagar mais de R$ 16.300.

A contratação de empresa para a execução de recapeamento asfáltico será feita em convênio com Ministério das Cidades e com a Caixa Econômica Federal – conforme o contrato nº 1.034.648-08/2016. O prazo para as empresas apresentarem envelopes com propostas terminou no dia 17 de maio.