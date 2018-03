As razões do meu amor – Por Luiz Eduardo Pesce de Arruda

Eu amo você Quando o cheiro de café torrado invade as ruas E excita minhas narinas Nas noites de neblina, quando chega o inverno...

Eu amo você

Quando o cheiro de café torrado invade as ruas

E excita minhas narinas

Nas noites de neblina, quando chega o inverno

Eu amo você

Quando o olor da dama da noite exala lembranças de minha infância

No jardinzinho da cadeia

Eu amo você

Quando me recordo do cheiro de incenso

Das missas solenes, na Matriz

Eu amo você

Quando suas águas ganham cores novas

Na fonte luminosa da praça Barão

Eu amo você

Quando meu reflexo se espelha em suas águas plácidas

No Lago, no tanque da Usina ou no caudal, preguiçoso e barrento

do velho Mogi bandeirante, deslizando a caminho do infinito

Eu amo você

Pelos sons dos sinos da Matriz

Pelo apito da Torque

Pela harmonia do hino a Nossa Senhora do Patrocínio,

Amo você

Porque suas calçadas são planas e regulares,

com desenhos que lembram o mar

E suas ruas são largas e regulares há um século

Prontas para acolher um tráfego que ainda nem havia chegado

Amo você por suas histórias

Porto seguro de escravos fugitivos

Berço de filhos de imigrantes

Colo para os migrantes

Orgulho de todos nós

Amo você pela ciência e disponibilidade diuturna de seus farmacêuticos

da Pharmácia Rosas e da Pharmácia Barreto

Amo você por suas lendas, por suas velhas bruxas

Pela mula sem cabeça, pelo saci da fazenda Morro Alto,

Pelo cruzeiro assombrado

Pela receita aviada mesmo após a morte

Pois uma vida inteira não comportou o tanto de compaixão

que Narciso Gomes sentia pelos que sofriam

Amo você pelos seus líderes que guiaram nossos espíritos

A autoridade senhorial de monsenhor Quércia

A ousadia do padre Lanza – que andava de lambreta

A cultura enciclopédica do padre Modesti

A santidade humilde do padre Atílio

Amo você pelo cine Santa Helena

Pelo bar homônimo, por sua pizza e seu frapê de coco

Pelos pastéis de carne e queijo do Saito

E pela pipoca com molho de pimenta e bacon do seu Zé

Amo você pelo cine Araruna

Pelo gongo que anunciava as sessões,

Pela bombonière e pela majestosa abertura das cortinas

Ao som de Burt Bacharach

Amo você pelas rádios, pela Clube e pela Centenário,

Pelo esporte do Walter Gambini narrando

Os duelos do Comercial e Operário

Amo você por seus personagens

Abençoados por Deus com o dom da eterna inocência:

A Véia Berinjela, o Tico e o Bolinha vendendo biscoito na estação

Dito Flautista e suas joias, o Tonhão Bodão

(“– Homem não, mulher de montão!”)

Amo você pelos seus carnavais

De rua e de Clube

Com Cuba Livre e Hi-Fi

Pelas piscinas profundas da Associação

Pelas provas de ciclismo nas ruas de paralelepípedo

Pelas quadras de areia à beira do Lago

Amo você

Pelos traços de Clovis Graciano

Pelos desenhos de gafanhoto, a mão livre,

nas aulas de biologia, do Alcyr Mathiesen

Pelo lirismo de Maria Dezonne Pacheco Fernandes

Pelos causos do José Carlos Victorello

Pelas imagens do Photo Rosa

Pelo canto caboclo de Nhana

Pelo ecletismo de Emilio Wolff

E de Toninho Rodini

Amo você por suas grandes Mestras e seus Mestres imortais

Do Justiniano, do INSA, do Zurita, do Cesário,

da Escola de Comércio, das Canossas

Das escolas mais novas, nos bairros

E das escolas rurais

Onde se dava aula à luz de lampião de querosene

Amo você pela inteligência e generosidade de seus líderes

Que cerziram a Coligação Ararense

E ensinaram as gerações futuras que diálogo e decência promovem progresso

Amo você

Pela banda campeã do Brasil

Do Maestro Paulo Russo e do Maestro Pelegatta,

Amo você

Pelo coreto champignon e pelo coreto moderno,

Pelas flores, pelos bancos nominados e pelo pau-brasil da Praça Barão

Pela Festa da Árvore e pela mata do São José

Onde – diziam ou velho, com temor reverencial – havia até onça

Amo você

Por sentar-me no chão da Praça

Para desenhar na Maratona de Desenho Infantil do Lions

E pelo fondue da barraca suíça

Na Festa das Nações do Rotary

Amo você pelas feiras do passado distante,

Pelos desfiles do Dia da Pátria

Em que disputávamos um instrumento da fanfarra da escola

Só pela oportunidade de tocar ao lado da princesa de nossos sonhos

Amo você pelo Tiro de Guerra, garboso, comandando pelo Capitão Odair

Pelo Sargento Ibanez e pelo Sargento Tognonato

Amo você

Pelo clima festivo das eleições e procissões,

Pelo Corpus Christi em que todos íamos à rua fronteira à casa

Para, de joelhos, vizinhos lado a lado, decorarmos de cores o chão de pedras negras,

outrora assentadas por seu Brandão

Amo você pela solidariedade

Pelas doações de sangue aos Hospital São Luiz,

Pelas campanhas de alimentos, porta a porta recolhendo latas de ervilha,

em favor da obra dos Vicentinos.

Pela fraternidade na dor, quando do incêndio da Casa Zurita

E seus funcionários do Banco do Estado

Uns, guardando o cofre, salvo do fogo, a noite inteira, na Praça

Outros, trazendo canja para alimentar os amigos em vigília

Amo você por seus heróis

Barões, abolicionistas, constitucionalistas, febianos

Amo você por suas crianças

Pelo solar Benedita Nogueira

Pelo Berço da Fraternidade

Pela APAE, pelo Sayão

Pelo Oratório São Luiz

Pelas aulas de catecismo

E pelo Asilo de Nossa Senhora do Patrocínio

Amo você por sua biblioteca de mármore branco

Por seu teatro da sogra

Por sua estação da Companhia Paulista

Hoje transformada em polo cultural

Parada do trem em que, um dia, minha mãe me levou a viajar até a Paulicéia distante

Prenunciando que as ferrovias em breve seriam engolidas pelas rodovias+

Vaticínio que se cumpriu, deixando-nos apenas o silêncio,

E um trem que somente corre sobre os trilhos cravados na memória da gente,

De onde nem a ganância ou o progresso poderão remover

Amo você, iluminada, quando lhe vislumbro, chegando Anhanguera

Caminho de todos os filhos pródigos

De seu ventre de mãe acolhedora

Aninhada, tranquila, na cratera de um vulcão extinto há tempo imemoriais

Amo ao lhe ver florida

Amo ao lhe ver cuidada

Amo você, mas tão intensamente

Que quero, no meu dia derradeiro, dormir em seus braços

E acordar consubstanciado em seu chão

Para sermos, eternamente, um só

Eu, minha família, meus antepassados, meus amigos, minha geração,

Todos seus filhos e filhas

Minha Araras querida!