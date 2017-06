As milionárias isenções

Tribuna publicou matéria, no último sábado, com extenso levantamento sobre a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em Araras. Os dados foram...

Tribuna publicou matéria, no último sábado, com extenso levantamento sobre a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em Araras. Os dados foram divulgados pela própria administração municipal, através de uma elogiável solicitação do vereador Romildo Borelli, o Baiano (PSD).

Os números assustam os mais desavisados. Afinal, são mais de 3.000 imóveis em Araras sobre os quais as cobranças de IPTU não incidem – o município deixa de arrecadar R$ 3 milhões por ano com essas isenções. E em alguns casos as isenções poderiam ser consideradas injustas, num primeiro olhar: questiona-se como empresas de grande porte podem deixar de pagar tanto, enquanto pessoas mais humildes são obrigadas a arcar com a pesada carga tributária. Contudo, é preciso levar em conta que a isenção de IPTU é um meio de atração de novas indústrias para a cidade. Se elas não recebessem essa isenção em Araras, receberiam noutra cidade.

As alternativas viáveis seriam, por exemplo, que uma lei maior proibisse a isenção de IPTU em todas as cidades do país. Caso isso não ocorra, os municípios continuarão obrigados a disputar investimentos isentando empresários de taxas, impostos ou demais tributos.

Além disso, uma parcela significativa de IPTU deixa de ser paga por igrejas e templos religiosos. Evidentemente a Católica tem o maior número de imóveis, afinal os católicos são maioria – ao menos metade da população brasileira se declara católica, de acordo com as pesquisas mais recentes. Depois Igrejas Evangélicas aparecem na lista – destaque para a Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem significativa representatividade em Araras. As isenções de IPTU a essas e outras denominações são volumosas, mas amparadas aí por norma constitucional. Há quem defenda alterações nessas regras, e o debate precisa ser suscitado para que, ao menos, a população reavalie se o retorno que tais entidades dão à sociedade vale essa favorável prerrogativa.

Outra parcela de IPTU deixa de ser paga por outras entidades, algumas associações, sindicatos, e até por planos de saúde privados. As normas que permitem isso também precisam de revisão. Há, de fato, entidades paraestatais essenciais e que permitem o retorno imediato das isenções à sociedade. Mas há associações – e até sindicatos – que mesmo “sem dono” e “sem objetivo de lucro”, pagam vultosas cifras mensalmente, via salários e benefícios, a diretores e administradores. Por isso vale a reflexão: nestes casos, as isenções retornam, de fato, ao povo?

Um volume até menor de isenções, mas cujas regras podem ser alteradas mais facilmente – já que dependem basicamente de decisão a ser tomada em Araras – são as concedidas aos aposentados e aos adotantes. É fato que boa parte dos aposentados – hoje isentos de pagamento de IPTU – necessitam do benefício, e o que se defende, justamente, é que sejam isentos apenas os que recebem valores de aposentadoria baixos, e que não tenham outras fontes de renda, e considerando-se também o tamanho e localização dos imóveis em que residem. No caso dos adotantes, a lógica é similar.

Talvez utilizando um critério mais rigoroso – isentos ficam apenas os mais necessitados – poderia nem ocorrer um aumento significativo de receitas ao município, mas pelo menos a população teria a convicção de que o Poder Público procura ser justo, cobrando mais de quem pode pagar mais.