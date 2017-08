Árvores da Avenida Presidente Vargas são removidas

Cerca de 10 árvores que ficavam no canteiro central da Avenida Presidente Vargas, uma das principais da zona leste, foram removidas pelo Departamento de...

Cerca de 10 árvores que ficavam no canteiro central da Avenida Presidente Vargas, uma das principais da zona leste, foram removidas pelo Departamento de Meio Ambiente, órgão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais.

O gestor ambiental Daniel Kobori, que trabalha no Meio Ambiente, explica que a remoção seguiu todos os procedimentos técnicos e a solicitação foi encaminhada por munícipes pelo telefone 156 da Prefeitura. “Eles pediram um estudo para conhecimento da situação da saúde das árvores”, afirma.

As árvores são da espécie amendoeira e foram plantadas na década de 1980, época da inauguração das primeiras casas populares dos bairros José Ometto 1 e 2, zona leste. Segundo Kobori, a análise técnica detectou presença de pragas em algumas unidades e outras já estavam mortas. “A remoção seguiu a análise técnica e algumas estavam tomadas por cupim, por exemplo”, explica.

Moradores já reclamaram das árvores

Em reportagem publicada em 2015, moradores e comerciantes da Avenida Presidente Vargas reclamaram do avanço das raízes das árvores e que danificavam a estrutura de algumas casas. O problema acontece há anos e foi encaminhado diversas vezes para a Prefeitura.

Kobori disse que a remoção de algumas unidades durante a semana não está relacionada ao avanço das raízes nos imóveis. O gestor do Meio Ambiente afirma que a situação é conhecida pela pasta, que acompanha cada situação. “Em alguns casos a raíz pode invadir o piso de um imóvel, mas cada situação é diferente e precisa ser analisada”, disse.

Cartilha sobre poda e remoção será destinada no site da Prefeitura

Nos próximos meses, o site da Prefeitura poderá contar com uma cartilha para que o munícipe esclareça dúvidas sobre poda e remoção de árvores. O assunto está em análise no Departamento de Meio Ambiente.

De acordo com informações da Prefeitura, parte da cartilha já está disponível no site ( www.araras.sp.gov.br ), mas incluiu somente auxílio para plantio e cultivo de uma árvore. Para acessar, basta clicar no ícone “cartilha de arborização” e que está localizado na área “principais serviços de utilidade pública da Prefeitura”.