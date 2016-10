Árvores condenadas são retiradas da Avenida do Filtro

Quatro árvores da espécie Ficus benjamina foram retiradas do canteiro central da Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro (Avenida do Filtro), Jardim Cândida, zona...

Quatro árvores da espécie Ficus benjamina foram retiradas do canteiro central da Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro (Avenida do Filtro), Jardim Cândida, zona oeste, pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais. O trânsito para veículos foi impedido pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) em parte da via durante os trabalhos.

Serviços Públicos informa que as quatro árvores estavam condenadas e secas e ofereciam risco de queda durante evento de chuva ou vento forte. O motivo da morte das árvores se deve à praga da Mosca Branca, que ataca principalmente a espécie.

Além das quatro árvores retiradas ontem (17), outras três já foram removidas em outra ocasião e também pelo mesmo motivo. A morte delas desperta atenção dos moradores da avenida, pois as árvores são antigas e formam um dos mais importantes corredores verdes da área urbana.

Porém, a praga da mosca branca tem atacado rapidamente árvores da espécie e o destino da Avenida do Filtro pode ser o mesmo da Avenida Padre Atílio, no Jardim Belvedere. A avenida da zona sul também era famosa pelo corredor verde que era proporcionado pelas dezenas de Ficus, mas todas foram atacadas e mortas pela mosca.

Raul de Barros Winter, diretor do Departamento de Meio Ambiente, vinculado aos Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, confirma a situação e afirma que a pasta acompanha cada caso. “Elas também foram atacadas pela Mosca Branca e importante citar que a praga não acomete somente as árvores da espécie Ficus em Araras, mas outras que existem em várias cidades do Brasil”, explica.

Raul disse que o Meio Ambiente realizou mapeamento da situação das árvores da Avenida do Filtro e cita a importância para que nenhuma represente risco para os munícipes. “As que foram retiradas estavam secas e galhos poderiam cair”, salienta.

O diretor afirma que o combate à praga da Mosca Branca não é simples e há métodos para conter o avanço, mas é preciso adotar cuidados para não prejudicar a população. “A mosca invade a árvore e destrói todo o sistema e ela é atacada por outras pragas até secar completamente. Há como combater com produtos químicos, mas como elas estão na área urbana é preciso ter cuidado com a saúde da população”, afirma.

Por fim, mesmo se aplicada técnica, Raul pondera que o tratamento não é garantido. “Ele pode ser feito, mas não é garantia de recuperação da árvore. A praga ataca de forma rápida”, finaliza.

Árvores da Padre Atílio foram substituídas

Como citado na reportagem, a praga da Mosca Branca foi a responsável pela morte das árvores da espécie Ficus que ficavam na Avenida Padre Atílio, Jardim Belvedere, zona sul.

Por mais de 50 anos a avenida – que serve de ligação entre a região central e a zona sul – ostentou em sua paisagem as frondosas árvores que são conhecidas por seu grande porte, seus galhos e folhas proporcionam sombra e tem o poder de controlar o clima de determinada região.

Na Padre Atílio existiam mais de 50 unidades, mas nos últimos anos o quadro se reverteu, e começaram a secar e precisaram ser retiradas. Após laudos técnicos, foi constatada a presença da Mosca Branca, que ataca e mata a espécie. O problema também estaria ocorrendo em outras cidades do Brasil, conforme apontou o Meio Ambiente.

Devido à proximidade em que foi plantada a contaminação foi rápida e atingiu quase, senão, todas. Das mais de 50 que antes existiam, 15 já foram removidas e outras são cortadas freqüentemente e apresentam risco de queda em eventos com vento e chuva.

Com a retirada, a Prefeitura plantou neste ano novas mudas, mas de outras espécies. Apesar da beleza e sombra que proporciona, a presença da Ficus na área urbana atualmente é rara por conta dos riscos que ela oferece para a população. De acordo com informações da Prefeitura, as Ficus que foram removidas foram substituídas pela Sapucaia – que chegam a medir cinco metros de altura na fase adulta.