Árvore ameaça cair em cima de residência do José Ometto 1

Morador do número 15 da Rua Industriário, José Ometto 1, zona leste, Tiago Davi Raimundo revela que está preocupado com a situação de uma árvore de grande porte localizada em frente de sua residência. “As raízes estão expostas e tenho medo que ela cai durante chuva forte ou vendaval”, disse.

A árvore tem cerca de 15 metros e grande copa e fica no fim da Rua Industriário, quase na esquina com a Rua Servidor Público. Tiago relata que o problema começou há um ano e meio e, nesse período, entrou em contato com a Prefeitura diversas vezes pelo telefone 156. “Eles pedem para ligar, mas sempre passam a reclamação para outro setor e nunca resolvem”, lamenta.

O morador disse que há cerca de um ano a Prefeitura chegou a ir ao local, tirou fotos, mas não fez nada com a árvore. Daquele período para cá a situação apenas piorou. “Tenho medo pela minha casa e família”, afirma.

A árvore fica em um terreno no fim da rua. Tribuna esteve no local e verificou que as raízes estão expostas, sendo possível ver parte do tronco da árvore que está fora da terra. Visualmente, a impressão é que as raízes que estão debaixo do asfalto são as que mantêm a árvore em pé.

“Essa rua sempre teve problema com a enxurrada da chuva. Todo temporal a enxurrada desce com força da Avenida Augusta Viola da Costa. As duas bocas-de-lobo que existem na rua não dão conta da quantidade de água, aliás, elas devem estar entupidas. Naturalmente, a enxurrada escorre pela rua e deságua no terreno onde está a árvore. Com o tempo, essa enxurrada foi levando a terra e as raízes ficaram expostas. Alguém da Prefeitura precisa tomar uma atitude para segurança dos moradores”, explica Tiago.

Notificação deve ser feita no Departamento de Meio Ambiente

A reclamação do morador foi encaminhada pela Tribuna no Bairro para o secretário municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Carlos Cerri Júnior. Ele orienta o morador a entrar em contato pelo 156, mas pondera que as chamadas são atendidas conforme a demanda.

“Quando a situação é mais delicada como a da árvore, oriento a entrar em contato com o Departamento de Meio Ambiente para reclamar em caráter de urgência. Se a árvore oferece risco de cair, é preciso encaminhar o alerta para a pasta e que irá atender a solicitação”, detalha Cerri. O telefone do Meio Ambiente é o 3547-8806.