Artistas de Jaboticabal e Limeira são os vencedores do 81º Saap

Com as obras Mãe – Retrato de Marli Okada (categoria acadêmica), e Guarinim 1 e 2 (categoria contemporânea), os artistas Douglas Okada, da cidade de Jaboticabal/SP e Fernando Pimentel “Tosko”, do município de Limeira/SP, venceram o prêmio Antônio Rodini, principal premiação do 81º Saap (Salão Ararense de Artes Plásticas). Neste ano, as duas modalidades foram unificadas.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o Salão premiou os vencedores na noite do último sábado (24), aniversário do município, e ficará aberto para visitação até dia 4 de maio, no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita.

“Em 18 anos trabalhando com artes, esse foi o meu primeiro prêmio, fato que me deixou muito feliz. Ganhar o Saap para mim representa a valorização das minhas obras, mostra que estou no caminho certo”, comentou Tosko, de Limeira, vencedor da categoria contemporânea.

Com a vitória no Salão, os dois artistas faturaram a quantia de cinco salários mínimos e suas obras ficam de posse da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania.

“Gostaria de agradecer a todos que participaram do Saap 2018, tivemos mais de 120 obras inscritas. Além disso, neste ano, tivemos a ousadia de unificar as duas categorias do Salão, fato este que em um primeiro momento causou um certo receio entre os envolvidos, mas tudo deu certo e ficamos muito felizes com o resultado”, salientou o secretário de Cultura, Jonas Bueno.

Ao todo, foram sete categorias em cada modalidade, em 2018: Prêmio Antônio Rodini, Prêmio Casa da Cultura, Medalha de Ouro, Medalha de Prata, Medalha de Bronze e duas Menções Honrosas (certificados).

Araras no Saap 2018

Das 84 obras aprovadas pelos jurados do Saap, seis eram de artistas ararenses e das selecionadas duas foram premiadas no Salão: menção honrosa no acadêmico, com Rose Conte (Na Paz – autorretrato), e uma medalha de prata no contemporâneo, com Veronica Bonato (Heróis da Natureza).

“Ser a única ararense a ganhar na categoria acadêmica representa muito, significa a força do artista da nossa cidade, serve para abrir as portas, mostrar que é possível termos destaque, espero puxar mais pessoas com essa façanha. Além disso, o que me deixa mais feliz com essa menção é que fui premiada em uma obra de aquarela, onde há uma dificuldade maior e julgadores são bem criteriosos em seus argumentos”, comemorou Rose Conte.

Já para Veronica, a medalha conquistada foi um motivo de orgulho. “Fiquei até um pouco sem jeito por ser a única da cidade a ser premiada no contemporâneo. Estou muito feliz com essa conquista, pois eu amo arte, é a minha vida e tudo que eu faço sai da alma”, disse emocionada.

Retirada das obras

A Secretaria Municipal de Cultura informa que as obras estarão a disposição no Centro Cultural até o dia 4 de maio. A retirada das obras selecionadas pelos autores será de 7 de maio a 28 do mesmo mês.

Em 2018, o Salão contou com 128 obras inscritas, de 58 artistas, estes de 25 cidades de três estados brasileiros – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 3541-5763 ou 3542-5807.

Premiações – 81º Saap (Salão Ararense de Artes Plásticas) Antônio Rodini

Acadêmico

Prêmio Antônio Rodini – Aquisitivo

Douglas Okada – Obra: Mãe – Retrato de Marli Okada

Jaboticabal/SP

Medalha de Ouro

Sônia M.S.Piedade – Obra: Palhaço Torresmo

Piracicaba/SP

Medalha de Prata

Luiz Miotto – Conjunto de Obras: Tesouro de Brejo e Beija-flor de Veste Preta

Rio Claro/SP

Medalha de Bronze

Jesser Valzacchi – Obra: Reinvenção do Brincar

Catanduva/SP

Prêmio Casa da Cultura

Douglas Okada – Obra: Sonhos de Outono

Jaboticabal/SP

Menção Honrosa

Paulo Tosta – Obra: Menino Caboclo

Jaboticabal/SP

Rose Conte – Obra: Na Paz – autorretrato

Araras/SP

Contemporâneo

Prêmio Antônio Rodini – Aquisitivo

Fernando Pimentel “Tosko” – Conjunto de Obras: Guarinim 1 e 2

Limeira/SP

Medalha de Ouro

Wesler Fagner Machado “Alma” – Conjunto de Obras: M.o.s.a.i.c.o 1 e 2

Limeira/SP

Medalha de Prata

Veronica Bonato – Obra: Heróis da Natureza

Araras/SP

Medalha de Bronze

Edilaine Brum – Obra: Pertences Mista

Limeira/SP

Prêmio Casa da Cultura

Luiz Pasqualini – Obra: A Fuga da Consciência sob o Efeito do Esgotamento Mental (Triptico)

São Caetano do Sul/SP

Menção Honrosa

Gilio Mialichi – Obra: Capsula Mama 1 e 2

Limeira/SP

José Roberto Sechi “Sechi” – Obra: Autorretrato Apropriacionista – 1 e 2

Rio Claro/SP