Artilharia

O atacante Fred está perto de se tornar mais uma vez artilheiro do Brasileirão, só que agora com um número bem baixo...

O atacante Fred está perto de se tornar mais uma vez artilheiro do Brasileirão, só que agora com um número bem baixo de gols. Hoje ele é o artilheiro com 14 gols, faltando duas rodadas. Em seguida aparecem Diego Souza-Sport (13), Robinho-Atlético (12), Gabriel Jesus-Palmeiras (12) e Willian Pottker-Ponte (12). Fred já foi artilheiro do Brasileirão em 2012 (Flu, com 20 gols) e em 2014 (Flu, 21 gols). Nos últimos 10 anos, quando a competição passou a contar com apenas 20 clubes, o artilheiro com menos gols foi Souza (Goiás), com 17 gols, em 2006.

Nesses 10 anos de Brasileirão com 20 clubes, os maiores goleadores foram Jonas (Grêmio) e Borges (Santos), artilheiros com 23 gols nos anos de 2010 e 2011, respectivamente. Veja os últimos artilheiros: 2006 – Souza (Goiás) – 17 gols; 2007 – Josiel (Paraná) – 20 gols; 2008 – Keirrison (Coritiba), Kléber Pereira (Santos) e Washington (Fluminense) – 21 gols; 2009 – Adriano (Flamengo) e Diego Tardelli (Atlético-MG) – 19 gols; 2010 – Jonas (Grêmio) – 23 gols; 2011 – Borges (Santos) – 23 gols; 2012- Fred (Fluminense) – 20 gols; 2013 – Éderson (Atlético-PR) – 21 gols; 2014 – Fred (Fluminense) – 21 gols; e 2015 – Ricardo Oliveira (Santos) – 20 gols.

Contando todas as edições do Brasileiro (desde 1959), independente do número de jogos de cada clube, o maior artilheiro numa mesma edição foi Washington (Atlético/PR), com 34 gols, em 2004; e no ano anterior, Dimba (Goiás) marcou 31 gols. Destaque também para Edmundo (Vasco), artilheiro em 1997 com 29 gols, temporada que o credenciou a ir à Copa do Mundo no ano seguinte. E quem foi artilheiro mais que uma vez foram: Dario (3 vezes), Túlio (3), Romário (3), Pelé (2), Toninho Guerreiro (2), Zico (2), Roberto Dinamite (2), Washington (2) e Fred (2).