Articulando Enquanto o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) demonstra grande tranquilidade em relação à permanência em seu cargo – e entende que não há possibilidade...

Compartilhe em suas redes sociais!

Articulando

Enquanto o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) demonstra grande tranquilidade em relação à permanência em seu cargo – e entende que não há possibilidade de ter que deixar o comando do Executivo de Araras – os nomes não aliados a ele já se articulam para uma pretensa campanha para a Prefeitura de Araras. Uma coisa já é certa: hoje, pretendem lançar somente um candidato deve concorrer contra Pedrinho Eliseu (PSDB) ou Pedrão Eliseu (DEM) numa possível eleição fora de hora. O grupo de oposição ao atual prefeito quer reunir um grande bloco e lançar nomes fortes e tradicionais da política ararense, que têm grande apreço do eleitorado.

Maretto e Miqueira?

Nomes lembrados como possíveis concorrentes em uma possível eleição – que ocorra fora de hora – para o cargo de prefeito de Araras são os dos ex-vereadores e experientes Irineu Maretto e José Roberto Rimério, o Miqueira. Ambos são bem vistos por grupos políticos não ligados ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), em uma possível campanha que pode ocorrer se o prefeito da cidade tiver que deixar o cargo. Já os nomes ligados ao atual prefeito garantem que Pedrinho Eliseu não tem articulado nenhum movimento para uma futura eleição, mesmo porque não acredita que a Justiça o tire de suas funções.

Bonezinho e Brambilla

O ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) não teria se oposto a uma articulação que envola seu grupo e o grupo ligado ao nome de Bonezinho Corrochel (PTB) para a mesma pretensa eleição. Alguns estariam ensaiando até mesmo chamar para esse “grupão” de oposição ao atual governo o vereador Francisco Nucci (PR), mas já se sabe que Nucci não se disporia a ser candidato a prefeito (apenas a vice-prefeito, já que se dedica a sua profissão de médico). Contudo nada disso ainda estaria articulado, e a oposição se mantém em compasso de espera.

Bem avaliado

Enquanto opositores costuram acordos informais pensando numa possível vacância do cargo de prefeito, o titular do posto Pedrinho Eliseu (PSDB) comemora números positivos. Ao menos é o que aponta seu grupo político. Os aliados ao governo garantem que têm em mãos dados apontando que num eventual pleito, o atual prefeito ainda continua bem mais cotado que qualquer outro concorrente. Mesmo assim, oficialmente, a postura do grupo continua sendo de que não há chance de novas eleições em Araras.

Constrangimento ou transparência?

A maior parte da Câmara de Araras decidiu manter o segredo sobre a decisão de cada um dos vereadores quando a questão é a concessão de cidadania ararense. A decisão dos vereadores é legítima – até porque cabe a cada um deles analisar, de acordo com sua consciência, os prós e os contras que a alteração teria. Mesmo assim, o apontamento de que uma alteração causaria constrangimentos é preocupante, na medida em que se espera da Câmara que aja de acordo com o interesse do povo, seja este interesse constrangedor ou não a um empresário, por exemplo.

Coerente

Mesmo com Carlos Alberto Jacovetti (Rede) discordando de boa parte dos vereadores, os colegas de Casa pontuam que num aspecto ninguém pode reclamar do vereador da Rede: ele mantém a coerência. Isto porque Jacovetti votou contra projetos que instituem “Semanas” de homenagem a alguma causa, sempre entendendo que essa iniciativa cabe ao Poder Executivo. Quando a proposta veio de Pedrão Eliseu (DEM), os edis entenderam que “o que vale pra Chico, tem que valer pra Francisco”, ou seja, que o entendimento de boa parte deve ser então que tal projeto não poderia prosperar. E foi o que Jacovetti fez: apontou a Pedrão que, até sendo coerente em sua visão, o projeto do Presidente da Câmara não seria viável.

Sem chance

A vereadora Deise Olímpio (PSC) rechaçou que pretenda ir para a base do governo Pedrinho Eliseu (PSDB). Na semana passada esta coluna publicou que ainda há um forte movimento da base em tentar atrair a vereadora para o grupo do prefeito Pedrinho Eliseu, mas nomes próximos de Deise fizeram questão de deixar claro que a vereadora não pretende mudar sua postura independente e não demonstra nenhum interesse em integrar o governo. Apesar disso os aliados dela garantem que a vereadora deve manter o tom ameno no tratamento com o Executivo, ou seja, um tratamento respeitoso – mas não alinhado.

De volta pra casa

Quem achava que o ex-secretário de Governo Ricardo Franco iria deixar o governo por longo tempo se enganou. O advogado Franco – amigo pessoal do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e homem de confiança do prefeito – já foi nomeado para outro cargo, num escalão mais “baixo”. Mesmo assim há quem garanta que Franco segue com prestígio junto ao amigo que chefia o Executivo. Ricardo assumiu recentemente função na ouvidoria na Secretaria da Segurança Pública. Curiosamente, Franco já foi, em governo anterior do prefeito Pedrinho Eliseu, o chefe da mesma pasta.

Longo teste

Só depois de pelo menos 8 meses a administração municipal admitiu que implantar o estacionamento em 45 graus na praça Barão de Araras não deu certo. A tentativa foi válida e inicialmente até elogiada por parte da população – afinal era apenas mais um meio de se procurar resolver a situação do caótico trânsito na região central da cidade. O grande problema é que em poucas semanas já ficou visível que a situação até piorou o fluxo na região. Ainda assim, a “fase de testes” perdurou por tanto tempo que houve consenso de que a medida era definitiva. Somente depois de mais de meio ano a administração recuou da decisão. O recuo foi nobre, mas ao que parece demorou mais que o necessário.

Conselhos

Após divulgação de matéria pela Tribuna sobre atrasos em alguns conselhos municipais na divulgação de atos – que gerou irritação de alguns conselheiros e até articulação política em um protesto encabeçado por parcela deles – alguns dos conselhos municipais passaram a manter mais frequencia na divulgação de seus atos. Mesmo assim, para quem está de fora, alguns atos poderiam ser mais detalhados e ajudaria na participação popular. O Comjuventude, por exemplo, divulgou no Diário Oficial de 9 de março a pauta da 7ª Reunião Ordinária realizada numa segunda-feira seguinte (12), mas na pauta constava apenas que os assuntos seriam “Expediente; justificativa de ausências dos conselheiros; Ordem do Dia com assuntos para discussão e deliberação; e encerramento” sem, contudo, detalhar quais, afinal, seriam os assuntos discutidos no conselho. A sugestão é que se esmiúce quais serão os assuntos debatidos, assim como é feita a pauta da Câmara de Vereadores, por exemplo.

TORPEDO

“Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. (…) A vida para vossa excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, nenhuma, nenhuma, só ofende as pessoas”.

Do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ao ministro Gilmar Mendes em ríspida discussão durante sessão do Supremo