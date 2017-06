Artesp vê irregularidades em fiscalização na SP-191

Operação da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) constatou problemas na manutenção da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), trecho entre Mogi Mirim...

Operação da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) constatou problemas na manutenção da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), trecho entre Mogi Mirim e Rio Claro. A informação é da agência reguladora, que fixou prazo de 30 dias para que a concessionária Arteris/Intervias regularize a situação. Caso não cumpra, será aplicada multa de R$ 4,9 mi.

A Artesp explica que fiscais e técnicos percorreram 143 quilômetros da rodovia e constataram 159 problemas classificados como “não conformidades de conservação, sinalização e elementos de segurança viária”. As irregularidades incluem a sinalização vertical e outras indicativas, que podem afetar a segurança dos motoristas.

Foram constatadas placas quebradas, sujas, com baixa visibilidade, fora da altura regulamentar e trechos com problemas em defensas e barreiras de proteção (fora do padrão ou ausências em locais em que seriam necessárias) e no pavimento (buracos, trincas, quebras no acostamento).

“O problema na sinalização pode trazer riscos para o usuário por dificultar a visibilidade de informações importantes para a segurança viária, como o limite de velocidade, restrições ao tráfego, restrição a ultrapassagens. Já a falta de defensas ou barreiras pode trazer riscos por não proteger o usuário de obstáculos, como árvores ou até mesmo postes de sinalização”, explica nota encaminhada pela assessoria de comunicação da Artesp.

A nota cita ainda “problemas no pavimento que podem danificar os veículos ou até mesmo fazer o motorista perder o controle do veículo, dependendo da gravidade da não conformidade”.

Com isso, a agência determinou à concessionária que realize os reparos e readequações necessários nos prazos previstos em contrato. Em caso de não conclusão dos trabalhos no período contratual, a Intervias está sujeita à multa que pode chegar a R$ 4,9 milhões. “Os prazos para a resolução dos problemas identificados pela fiscalização variam de 24 horas (buracos na pista) a 30 dias, de acordo com a característica e gravidade do problema”, informa.

Intervias esclarece que apontamentos já constam no plano de melhorias

Nota da assessoria de comunicação da Arteris/Intervias explica que a operação de inspeção realizada pela agência reguladora faz parte da rotina das concessionárias que administram rodovias em todo o Estado de São Paulo.

“Eleita pelos usuários a terceira melhor concessionária de rodovias do Estado de São Paulo, a Intervias esclarece que os apontamentos feitos pela Artesp já estavam no cronograma de manutenção estipulado pela concessionária, sendo a inspeção mais um instrumento para que a Intervias siga desenvolvendo seu trabalho em conformidade com o contrato de concessão, sempre prezando pela excelência dos serviços e das entregas, em busca da qualidade e da segurança dos usuários e colaboradores”, explica nota.

Artesp aplicou multas anteriormente para Intervias

Segundo a nota, a Artesp aplicou multas à Intervias que somam R$ 400 mil (R$ 400.910,06). “Entre maio de 2016 e maio de 2017, a concessionária recebeu nove notificações por problemas como não início ou não conclusão de obras em prazo previsto no contrato, não apresentação de projetos no prazo, conservação de pavimento em desacordo com o estabelecido no edital de concessão, não recuperação de erosão nos prazos previstos, problemas na sinalização vertical ou horizontal, entre outras”, informa nota.

De acordo com a agência, as multas não são referentes somente à SP-191 e incluem outras que são administradas pela mesma concessionária. A fiscalização é padrão da agência, que tem essa finalidade em todo o Estado de São Paulo.

“Em atendimento ao contrato de concessão, a Intervias iniciou em março deste ano obras de recapeamento no trecho da SP-191 sob sua operação e administração. A previsão é de que essa obra esteja concluída até o primeiro semestre de 2019, mas os trechos serão concluídos e entregues ao tráfego gradativamente ao longo desses dois anos. A concessionária informou que este mês já terá duas frentes de obra, uma na altura do km 3, em Mogi Mirim, e outra na altura do km 52 em Araras. Durante esse período o usuário notará uma sensível melhora no pavimento por conta dessas obras. Serão investidos nessas intervenções R$ 29,4 milhões”, finaliza nota.