Artesp pode multar Intervias por problemas em rodovia da região

A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) iniciou processo para aplicação de multa de até R$ 183 mil à concessionária Intervias, sediada em Araras, devido a irregularidades verificadas na Rodovia SP-147 (rodovia Engenheiro João Tosello / Deputado Laercio Corte) durante a operação ‘Blitz Olho Vivo’, há cerca de 10 dias. Há problemas em sinalização e até danos no pavimento.

Segundo a Artesp, a ação especial de fiscalização ocorreu entre os municípios de Mogi Mirim e Piracicaba, entre o km 62,45 e o km 143, passando pelas cidades de Engenheiro Coelho, Limeira e Iracemápolis.

Agentes e técnicos da Artesp já haviam identificado irregularidades nas fiscalizações rotineiras relacionadas a danos no pavimento, defensa metálica danificada, ausência de placa de sinalização ou encoberta por vegetação, sinalização horizontal (pintura de solo) encoberta ou inexistente, entre outras. “A blitz realizada no dia 29 de janeiro foi feita com a finalidade de verificar se a concessionária realiza os reparos dentro dos prazos contratuais e se há novas irregularidades no trecho. Esta dinâmica melhora o processo de fiscalizações rotineiras e garante mais conforto e melhores serviços aos usuários das rodovias”, explica a Artesp.

Na blitz “foi identificado que a Intervias não executou reparos em 09 não conformidades de um total de 28 apontadas em vistorias anteriores. Além disso, outras não conformidades de notificação imediata referente a necessidade de poda em quatro diferentes pontos da rodovia foram apuradas. Os 9 reparos não executados referem-se a sinalização horizontal e vertical que, somados às quatro podas, acarretaram a abertura automática de processo sancionatório para a concessionária com penalização que pode gerar multa de até R$ 183 mil”, divulgou a Artesp à Imprensa.

A fiscalização apontou ainda outras 36 novas irregularidades referentes a buracos na pista, pavimento fora dos padrões contratuais e outras pendências.

A Intervias é responsável pela administração, manutenção e operação de 375,7 quilômetros de pistas no Estado. A concessionária, além do segmento da SP-147 fiscalizado na segunda-feira (dia 29), opera também trechos de outras rodovias, incluindo a SP-330 (Rodovia Anhanguera), que passa por Araras e da SP-191 (rodovias Wilson Finardi e Irineu Penteado), além de outras como o Contorno de Araras (SPI-165/330). O trecho fiscalizado no dia 29 totalizou cerca de 161 quilômetros de rodovia, considerando os dois sentidos.

Desde o início da concessão, a Artesp já aplicou multas à Intervias que somam R$ 400 mil, sendo 157 notificações de irregularidades. Somente de 2017 até hoje, a concessionária já recebeu 70 notificações de irregularidades.

