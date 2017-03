Arrecadação em 2016 foi R$ 47 mi menor que esperado

Fechadas as contas de 2016 a Prefeitura de Araras apresentou na semana passada dados mostrando que o município arrecadou R$ 47 milhões a menos...

Fechadas as contas de 2016 a Prefeitura de Araras apresentou na semana passada dados mostrando que o município arrecadou R$ 47 milhões a menos naquele ano do que o previsto inicialmente no orçamento municipal, fechado ainda no fim de 2015. Os números finais foram divulgados pelo secretário da Fazenda, José Luiz Corte, em audiência pública realizada na sexta-feira da semana passada (24).

“A arrecadação total do município de Araras no exercício de 2016 chegou a R$ 469.179.438,53, diante de uma previsão total de R$ 516.597.013,00”, conta Corte. Isso representa a diferença de mais de R$ 47,4 milhões entre o que era previsto para entrar nos cofres municipais e entre o que efetivamente entrou. “Não conseguimos alcançar a peça orçamentária na previsão de receita”, confirmou Corte. Segundo ele, a arrecadação foi de 9,18% a menos que o previsto.

Excluindo-se as contas das autarquias municipais (como o Saema, Araprev e TCA), a Prefeitura esperava que entrasse em seus cofres em 2016 ao menos R$ 376 milhões. Contudo o que foi de fato arrecadado passou perto dos R$ 351 milhões. Com isso entraram nos cofres somente da Prefeitura, sem contar as autarquias, R$ 24,7 milhões a menos que o estimado.

Quando se inclui na conta as autarquias o problema é ainda maior. Só o Saema esperava arrecadar em 2016 pouco mais de R$ 55 milhões, mas a empresa arrecadou de fato 38 milhões, uma diferença de quase R$ 18 milhões. Segundo Corte, o Saema teve arrecadação 32% menor em relação ao esperado. Já a Araprev arrecadou pouco menos de R$ 55 milhões e esperava arrecadar ao menos R$ 58 milhões. “No caso da Araprev, percentualmente falando, tivemos menos 6,52% daquilo que previa a peça orçamentária”, explicou Corte.

Já o TCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras) esperava arrecadar R$ 25,6 milhões, mas arrecadou R$ 24,6 milhões. O TCA, segundo Corte, “foi o ente público que mais se aproximou da realidade da peça orçamentária”, já que arrecadou pouco mais de R$ 960 mil a menos que o previsto, o que segundo Corte representa 3,78% a menos que o previsto.

Apesar da diminuição significativa nos valores arrecadados, Corte reconheceu que a crise econômica que teve reflexos importantes na economia em 2016 também pesou. Além disso o secretário fez questão de salientar que a queda na arrecadação “não significa que houve falha da autarquia na arrecadação”, imputando ao ano ruim economicamente a diferença entre o estimado e o arrecadado.

Para o secretário, esse tipo de variação pode ocorrer devido ao cenário econômico, e justamente por isso o acompanhamento das despesas, no entender do secretário, deve ser corriqueiro. “Por isso a administração e seus entes têm que trabalhar diuturnamente no acompanhamento daquilo que vem pela lei orçamentária e daquilo que está efetivamente sendo arrecadado”, pontuou Corte, sugerindo que isso contribui para que as despesas que sejam efetuadas estejam adequadas à realidade do município ou das autarquias municipais.

Município seguiu Lei de Responsabilidade nos gastos

Com arrecadação de pouco mais de R$ 350 milhões de reais, a Prefeitura de Araras gastou um pouco menos do que arrecadou no ano passado. As despesas foram de pouco mais de R$ 349 milhões.

Mesmo assim, ainda sobre os gastos, a Prefeitura conseguiu seguir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e aplicou recursos de acordo com percentuais previstos na norma.

Em relação a gastos com funcionalismo público, por exemplo, o município conseguiu despender valores proporcionais aos estimados na lei. Esses valores tomam como base a receita corrente líquida. A despesa com pessoal representou 49,05% desse total de receita corrente líquida. Corte explicou que esses gastos estão de acordo com a lei, mas lembrou que os valores não estão muito distantes do chamado limite prudencial. Sobre o limite, Corte cita que ele deve “servir de alerta para que possamos rever gasto com pessoal e até mesmo cortar despesa com pessoal”. Hoje esse limite é de 51%. Segundo Corte, a Prefeitura está com menos de 2% de margem para atingir esse limite.

Para o secretário, se levarmos em conta que o orçamento de 2017 foi reduzido em relação ao orçamento de 2016, e se mantendo a previsão orçamentária, possivelmente no fim de 2017 a Prefeitura deve gastar 51% com pessoal, justamente o limite.

Além desse limite, setores como Educação e Saúde exigem um percentual do arrecadado investido. A Educação deve receber no mínimo 25% do arrecadado e a Saúde precisa receber no mínimo 15% do arrecadado.

Novamente nesse quesito as contas parecem corretas. Em 2016 o município aplicou 26,75%da receita de impostos na Educação – ou seja, mais de R$ 240 milhões.

Já os 15% exigidos para Saúde foram atingidos com certa folga. Em 2016 a Prefeitura aplicou 22,5% do arrecadado na Saúde.

Ainda em 2016 a Câmara de Vereadores gastou R$ 4,8 milhões; o Saema gastou R$ 36 milhões; o TCA despendeu R$ 24 milhões e a Araprev pouco mais de R$ 45 milhões.

O chefe da Fazenda municipal ainda explicou que as últimas administrações municipais têm cumprido as regras de aplicações de recursos, cumprindo então a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal.