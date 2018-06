Arraial na Praça terá novas entidades e outras novidades em 2018

Já tradicional em Araras, o Arraial na Praça edição 2018 terá novidades em sua estrutura, como a inscrição de mais três entidades assistenciais...

Compartilhe em suas redes sociais!

Já tradicional em Araras, o Arraial na Praça edição 2018 terá novidades em sua estrutura, como a inscrição de mais três entidades assistenciais que venderão seus produtos junto com as 22 já existentes no Arraial, parceiros comerciais (também vendedores), entre outras novidades.

A festa será realizada na próxima semana, de 15 a 17 de junho, a partir das 18h na sexta e no sábado, e a partir das 17h no domingo.

Além de “novas presenças”, a festa contará com a possibilidade de uso de cartões de crédito e débito para a compra dos produtos, como no ano passado, mais caixas fixos (22 ao todo), a utilização de caixa-volante.

A maioria das barracas será espalhada próximo às agências bancárias (trecho entre Lojas Cem e Bar Curiango).

As atrações musicais são: sexta-feira (15) apresentação da Orquestra de Violeiros de Araras e Miltinho Edilberto (no Palco 1); e apresentações de músicos locais (no Palco 2). No sábado (16) shows de Rick e Giovani (Palco 1) e apresentações de músicos locais (Palco 2); e no Domingo (17) Ronaldo Viola Filho e João Carvalho (Palco 1) e apresentações de músicos locais (Palco 2).

Entidades e produtos de cada barraca

• Associação das Damas de Caridade de São Vicente de Paulo

Quentão, vinho quente e chocolate quente

• Apae de Araras (Associação dos Paes e Amigos dos Excepcionais)

Refrigerante, água e cerveja

• Ceren (Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e Neurológico José Canzi Júnior)

Refrigerante, água e cerveja

• Centro Espírita Irmão Camilo

Cachorro-quente

• Instituto de Promoção Social, Cultural e Educacional São Francisco de Assis

Cuscuz

• Associação Santa Terezinha

Cuscuz

• Escola da Vida

Espetinho

• Gear Capitão Aviador

Churrasco

• IDE (Instituição de Difusão Espírita)

Caldo verde

• Amcra (Associação de Amigos das Crianças de Araras)

Pastel

• Gaia (Grupo de Apoio ao Idoso de Araras)

Pizza

• Lions Clube

Torta doce

• Avida (Associação para Valorização e Inclusão das Pessoas com Deficiência de Araras)

Doces, bolo de milho e maçã do amor

• Obra Social Madalena de Canossa

X-Caipira

• Associação Jesus para o Mundo

Produtos de milho: suco, milho caipira, milho na margarina e espiga de milho

• Rotary Clube de Araras Alvorada

Chope claro

• Grupo de Escoteiro Arara Azul

Chope com vinho e escuro

• Centro Social Educacional Romana Ometto

Brinquedo/touro/pescaria

• Oratório São Luiz

Batata com cheddar e bacon

• Programa Restaurando Vidas

Canja caipira

• Lar Nova Vida

Café, esfiha, empada, bauru, hambúrguer, pão de queijo, pão de queijo com nutella, sopa do jeca, arroz doce e chá de amendoin

• Osaf (Obra Salesiana de Apoio Fraterno)

Café, esfiha de carne, empada de frango, empada de palmito, bauru, hambúrguer, pão de queijo, pão de queijo com nutella, sopa do jeca, arroz doce e chá de amendoin

Novas entidades participantes

• Gama (Grupo de Amigos dos Autistas)

Mandiopã

• Centro Espírita São João Batista

Drinques

• Ilê Axé de Yansã

Comidas típicas da Bahia (acarajé)

Atrações Musicais

Sexta-feira (15)

– Orquestra de Violeiros de Araras

– Miltinho Edilberto (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

Sábado (16)

– Rick e Giovani (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

Domingo (17)

– Ronaldo Viola Filho e João Carvalho (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)