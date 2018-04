Arraial na Praça terá Cesar e Paulinho; Café & Chocolate terá Fábio Jr. e Lobão

Foram anunciadas nesta terça-feira (17) as atrações das edições 2018 do Arraial na Praça e do Café & Chocolate. As datas dos eventos estão...

Foram anunciadas nesta terça-feira (17) as atrações das edições 2018 do Arraial na Praça e do Café & Chocolate. As datas dos eventos estão sacramentadas: a dupla Cezar e Paulinho estrela o Arraial na Praça, e se apresenta no dia 16 de junho, um sábado. O Arraial será realizado entre 15 e 17 de junho (sexta e domingo).

Já as grandes estrelas do Festival Café e Chocolate (realizado no período entre 13 a 15 de julho, sexta a domingo daquele mês) serão o romancista Fábio Junior e o roqueiro Lobão. Fábio Junior se apresenta no sábado (14 de julho) e Lobão no domingo (15 de julho). O anúncio foi feito pelo prefeito Pedrinho Eliseu.

Além da apresentação da dupla Cezar e Paulinho, no sábado (16), o Arraial contará com as apresentações da Orquestra de Violeiros de Araras e do cantor Miltinho Edilberto, na sexta (15). No domingo (17), será a vez da dupla Ronaldo Viola Filho e João Carvalho, todos os realizados no palco principal, que será montado ao lado da Basílica de Nossa Senhora de Patrocínio. No palco 2, durante as três noites, haverá apresentações de músicos da cidade e da região.

Já no Café & Chocolate, a abertura será da banda Classical Queen (cover oficial da banda Queen no Brasil), na sexta (13); no sábado (14), além da apresentação de Fábio Jr, a noite contará com o show da banda Legião Urbana Cover SP, que irá relembrar os sucessos do trio formado por Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos – banda ícone do rock nacional nos anos 80 a 90. No domingo (15), fechando o festival, o irreverente Lobão sobe ao palco com os sucessos do novo disco “Antologia Politicamente Incorreta dos anos 80 pelo Rock”, lançado neste ano. Assim como no Arraial, artistas locais irão se apresentar no Palco 2.

Para este ano nenhuma mudança significativa deve ser adotada. Permanece a venda dos quitutes via máquinas de cartão de crédito e débito. “Desde o ano passado, o Arraial e o Café & Chocolate receberam algumas melhorias, tanto na estrutura quanto na organização; mudanças estas que elevaram o patamar dos dois festivais. Com esses aspectos, mais pessoas curtiram as festas, mais dinheiro foi repassado às entidades e mais divertimento foi promovido à população. O que já era bom, ficou melhor”, comentou o prefeito Pedrinho Eliseu.

Vale lembrar que toda a renda obtida nos dois festivais, com a venda de produtos nas barracas, será repassada igualmente às entidades assistenciais que fazem parte do quadro da Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social. “Neste ano, a nossa expectativa é ter um público maior que o de 2017”, sugeriu o secretário da Cultura, Jonas Bueno.

“Essas festas são patrimônios de nossa cidade. Fazem parte do nosso calendário cultural e proporcionam a diversão e lazer do nosso povo e da nossa região. Parabéns a todos os envolvidos”, disse Carlos Alberto Jacovetti, presidente em exercício da Câmara.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania, nas duas festas realizadas em 2017, o público rotativo foi superior a 100 mil pessoas.

Festivais de música 2018 – Praça Barão de Araras

Arraial na Praça (15 a 17 de junho)

Sexta-feira (15)

– Orquestra de Violeiros de Araras

– Miltinho Edilberto (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

Sábado (16)

– Cezar e Paulinho (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

Domingo (17)

– Ronaldo Viola Filho e João Carvalho (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

Festival Café & Chocolate (13 a 15 de julho)

Sexta-feira (13)

– Classical Queen (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

Sábado (14)

– Legião Urbana Cover-SP (Palco 1)

– Fábio Jr (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

Domingo (15)

– Lobão (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)