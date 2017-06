Arraiá e Café e Chocolate terão mais banheiros e caixas

O anúncio oficial das festas Arraiá na Praça e Café & Chocolate, feito pela Prefeitura na manhã da última sexta-feira (2) trouxe a público...

Com a presença do Capitão Helington Ilgges da Silva, comandante da Polícia Militar de Araras, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) garantiu segurança reforçada no evento. “Que seja a festa das famílias. A segurança tem que ser 100%”, declarou o prefeito. Uma das medidas que o próprio capitão Ilgges elencou como garantidora de mais segurança será o uso de cartões de crédito e débito. A ideia é impedir furtos no evento – já que as pessoas tendem, com isso, a circular com menos dinheiro – e ainda contribuir para que as entidades possam arrecadar ainda mais. A administração municipal sofreu com certa relutância das entidades assistenciais, mas conseguiu convencê-las de que o chamado ‘dinheiro de plástico’ pode fazer com que o ararense gaste mais no evento.

Até por isso a estimativa do secretário de Cultura, Marcelo Franchozza, é de aumento significativo na arrecadação das entidade. “Com o uso dos cartões a gente estima que se fature ao menos 40% a mais”, pontuou ele.

O secretário de Cultura ainda anunciou a implantação de 25 caixas, sendo cinco deles itinerantes, ou seja, além de 20 caixas fixos, cinco pessoas, devidamente identificadas, vão permanecer circulando pela festa e vendendo, com máquinas de cartão de crédito e débito, tíquetes para retirada de pratos típicos.

As comidas e bebidas vendidas devem ser as mesmas de outros anos; o Arraiá deve contar com pratos típicos de festas juninas, como quentão, vinho quente, canjica, arroz doce, polenta frita, milho verde, cuscuz, pastel, bolo de milho, tapioca, maçã do amor, cachorro-quente e outros.

Os preços dos alimentos foram fixados entre R$ 2,50 e R$ 8; o produto mais caro será o X-Caipira, que acabou tendo boa venda em anos anteriores. Serão 20 entidades beneficiadas com o evento. O Fuss (Fundo Social de Solidariedade) abriu mão de manter uma barraca. Com isso o Fundo não terá nenhum lucro com evento – apenas as entidades beneficentes da cidade devem ganhar com o Festival e com o Arraiá.

Além disso Franchozza prometeu tentar resolver problemas com extensas e desorganizadas filas nos caixas, uma das principais reclamações dos frequentadores em edições anteriores. Para isso ele explicou que os caixas não serão mais fixados nas laterais da Rua Pedro Álvares Cabral (perto da esquina com a Praça Barão de Araras). A ideia é que eles sejam distribuídos ao longo da via, entre as calçadas, para que as filas fiquem mais organizadas. Como haverá aumento dos caixas, o hall de entrada da sede da Prefeitura, na mesma via, poderá receber alguns caixas. Outra alternativa, ainda em estudo (e negociação), é a de utilização de espaços particulares ao redor da Praça Barão de Araras, como é o caso de um estacionamento.

Os banheiros devem se manter afixados próximos aos locais dos anos anteriores. Ainda assim Franchozza prometeu um aumento em cerca de 20% na quantidade de banheiros químicos em relação a anos anteriores. Serão 14 banheiros químicos; dois adaptados para deficientes físicos.

Dois palcos serão montados nesse ano. Um pequeno, ainda em local sendo definido para sua instalação e um maior, provavelmente no Largo da Basília. O prefeito Pedrinho Eliseu ainda prometeu que o palco secundário terá essencialmente apresentações de bandas e músicos ararenses. A Prefeitura se comprometeu a pagar pelos shows – segundo o próprio prefeito, havia reclamação dos músicos de poucos convites, e quando eram convidados, pedia-se que tocassem sem qualquer custo.

Outra proposta anunciada pela administração municipal é ter uma festa mais organizada e limpa. Por isso funcionários permanecerão mantendo a limpeza da praça durante o evento. A promessa do prefeito é de que poderá ocorrer até abordagens informativas a quem jogar lixo fora das lixeiras. O capitão da PM, Helington Ilgges da Silva, elogiou a organização do evento.

Alunos de escolas municipais também devem realizar, durante o Arraiá da Praça, apresentação de dança de quadrilha; performances teatrais devem ser exibidas ao longo da praça. Os artesãos da cidade também devem ser convidados a montarem as tradicionais barracas durante os eventos.

Shows mantidos nos dois eventos

A Prefeitura de Araras anunciou que vai manter grandes shows nos seis dias dos dois eventos. Conforme Tribuna já havia anunciado. no Arraiá, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de junho, estão confirmados: artistas locais (1º dia de festa), Lucas e Luan (2º dia) e o encerramento com Roberto e Meirinho (3º).

Já para o Café & Chocolate, que acontece nos dias 14, 15, e 16 de julho, a Prefeitura traz Paulo Ricardo (da antiga Banda RPM) para abrir o festival, Bon Jovi Cover (sábado) e Banda Blitz, com o ator e cantor Evandro Mesquita, que encerra o evento no domingo.

A fórmula dos eventos, essencialmente viabilizada no governo do prefeito antecessor, Nelson Brambilla (PT), foi mantida. “Tudo aquilo que já existe e puder ser melhorado, precisa acontecer”, pontuou Pedrinho Eliseu, referindo-se à manutenção da festa nos moldes anteriores, para concluir: “já são festas de Araras”.