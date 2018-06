Rotary Club – Show de Prêmios Dia: 16/06 Horário: 15h Atração: Show de Prêmios em prol da castração de animais Ingresso: R$ 10 (por...

Rotary Club – Show de Prêmios

Dia: 16/06

Horário: 15h

Atração: Show de Prêmios em prol da castração de animais

Ingresso: R$ 10 (por cartela)

Local: Rotary Club de Araras (esquina do Tiro de Guerra)

Praça Barão – Arraial na Praça

Dia: 16 e 17/06

Atrações:

• Sábado (16)

Horário: 18h

– Rick e Giovani – Show Dois Corações (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

• Domingo (17)

Horário: 17h

– Ronaldo Viola Filho e João Carvalho (Palco 1)

– Apresentações de músicos locais (Palco 2)

Ingresso: gratuito

Local: Praça Barão de Araras

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 16/06

Horário: 21h

Atração: Banda Star Brasil

Local: Clube do Bancários

Domingo

Festa da Padroeira – Paróquia do Fátima

Dia: até 24/06

Atração: Bolo da Padroeira (13), Leilão de Prendas (10) e Costela Fogo de Chão (24)

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Teatro Estadual – Translúcido

Dia: 17/06

Horário: 20h

Atração: espetáculo de Teatro Visual – Translúcido

Ingresso: gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Copa do Mundo 2018

• Sayão Futebol Clube – Jogo do Brasil

Dia: 17/06

Horário: 12h

Atração: Pré-jogo com Caio e Rodrigo e transmissão do jogo do Brasil (15h)

Ingresso: Só para sócios

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

• Fritz Cervejaria – Jogo do Brasil

Dia: 17/06

Horário: 15h

Atração: Transmissão do jogo do Brasil com promoção de chope em dobro o jogo todo e se o Brasil ganhar, o cliente também ganha mais 3 horas de chope em dobro

Local: Fritz Cervejaria Artesanal (Avenida Dona Renata, 173)

• Taverna Pub – Jogo do Brasil

Dia: 17/06

Horário: À partir das 14h

Atração: Cada gol 1 rodada de cerveja e pós jogo show da banda Amigos do Pagode

Ingresso R$ 8

Local: Taverna Pub (Rua Vereador Eolo Camargo Preto, 131)

VEM AÍ

Arraiá da Salmazzo acontece no próximo sábado

A Escola Municipal Eduardo Luz Salmazzo realiza seu Arraiá no próximo sábado (23), a partir das 14h. A festança da boa será no Salão de Festas da Igreja São Francisco de Assis, e vai ter muita dança, comida típica e diversão garantida!!

Professora lança livro sobre bullying na biblioteca

Dia 23 de junho, a professora Silvana Noya Pires Michelin lança seu livro “Bullying no Reino Encantado”. O evento de apresentação da obra, que conta com ilustrações de Júlia Spatti Cândido, será às 19h30 na Biblioteca Municipal Martinico Prado.

Grêmio – Noite Dançante

Dia: 21/06

Horário: 20h

Atração: Banda Sintonia e Festa Junina (com pipoca, quentão e bolo típico)

Local: Grêmio Recreativo Ararense

Arraiá da Salmazzo

Dia: 23/06

Horário: 14h

Atração: danças e comidas típicas (renda revertida para as atividades pedagógicas dos alunos)

Local: Salão de Festas da Igreja São Francisco de Assis

Biblioteca Municipal – Lançamento de Livro

Dia: 23/03

Horário: 19h30

Atração Lançamento do livro Bullying no Reino Encantado, de Silvana Noya Pires Michelin

Local: Biblioteca Municipal Martinico Prado

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 23/06

Horário: 21h

Atração: Vado Negri e Banda

Local: Clube do Bancários