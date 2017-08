Arquitetura para viver bem

Felipe Dezotti Beloto, 37 anos, arquiteto e urbanista, especialista em Gestão Pública e Empresarial, escolheu a profissão por acreditar que poderia contribuir para o...

Compartilhe em suas redes sociais!

Felipe Dezotti Beloto, 37 anos, arquiteto e urbanista, especialista em Gestão Pública e Empresarial, escolheu a profissão por acreditar que poderia contribuir para o desenvolvimento e planejamento da cidade. Em resumo, para ele a arquitetura e urbanismo é uma ferramenta para ajudar as pessoas a viverem bem.

“Com ela aprendi a lidar com as pessoas e suas vontades e também que a cidade em que vivemos é onde tudo acontece – é o palco de nossas vidas! E por isso precisa ser bem planejada!”, contou ele.

Nascido em Limeira, ele é filho do ex-vice-prefeito (gestão 1977/1982), ex-prefeito em 1982 (gestão 1989/1992), e atual vice-presidente do União São João de Araras, Antonio Carlos Beloto e da professora Marilda de Cássia Dezotti Beloto.

Casado com a também arquiteta Karina Dalla Costa Mazetto Beloto e pai de João Pedro e Maria Gabriela, Felipe é formado pela PUC-Campinas e em anos de carreira ganhou vasta experiência atuando na sua área de formação.

“Comecei a trabalhar logo que me formei e em janeiro de 2003. Abri um escritório de arquitetura com a minha então namorada e atual esposa Karina, passando a desenvolver projetos nos mais diversos campos: residencial, comercial, coporativo, urbanos, etc. Em 2005 ingressei na Prefeitura de Araras como assessor técnico de arquitetura da Secretaria de Planejamento e lá desenvolvi uma carreira profissional até o final de 2014, atuando na função de secretário de novembro de 2009 à novembro de 2014”, relembrou ele.

Mas a tarjetória profissional de Felipe também engloba trabalhos ainda mais abrangetes e atuação em outras áreas.

“Também tive uma rápida passagem, de maio a dezembro de 2012, no cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais. E finalmente, de dezembro de 2014 até dezembro de 2016, conduzi a presidência do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente), talvez, no pior e mais delicado momento da sua história (a cidade vivia o racionamento de água). Mas com muito trabalho, comprometimento e apoio de toda equipe e da população ararense, conseguimos superar a crise hídrica”, emendou ele.

Atualmente, ele é sócio-proprietário da Felipe Beloto Arquitetos Associados, na Rua Tiradentes, nº 1.220, Centro.

“Com mais de 15 anos de experiência profissional assessoramos todos que desejam construir ou empreender, a viabilzar o seu negócio de uma maneira muito mais eficiente, inteligente e na medida do seu orçamento, desenvolvendo os melhores projetos e soluções em arquitetura e urbanismo. O escritório é especialista no desenvolvimento de viabilidade técnica, consultoria e relacionamento com órgãos públicos” explicou.

Felipe ainda desenvolve uma gama de serviços técnicos no segmento de arquitetura e urbanismo como: projetos de arquitetura (residencial, comercial e corporativo) e de loteamentos e planos urbanísticos; viabilidade técnica de obras e empreendimentos; assessoria, gestão e planejemento; vistorias, laudos e perícias; projetos de aprovação e regularização de imóveis; orçamento, gerenciamento, administração e fiscalização de obras; estudos e desenhos técnicos e consultoria especializada.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Felipe Dezotti Beloto

Idade: 37 anos

Profissão: arquiteto e urbanista

Formação: pós-graduado em Gestão Pública e Gestão Empresarial

Viagem

Melhor já feita: todas em família

Sonha fazer: Europa

Uma dica de viagem: Monte Verde/MG

Personalidade

O que te define: sou pró-ativo e sempre pauto minhas ações nos princípios da ética, responsabilidade e comprometimento

Defeito: ansiedade

Qualidade: resiliente

Sonho: ser referência na minha profissão

Identidade

Família: é a base de tudo! Um lar bem constituído é a melhor herança que podemos deixar para nosos filhos

Saudade: minha infância

Mulher de coragem: Maria, mãe de Deus

Homem forte: Jesus Cristo

Visão Nacional

Política: necessita de renovação total e decência

Sociedade: precisa resgatar seus valores e princípios de cidadania

Quem melhor representa o Brasil: todos que acreditam na sua capacidade de superar-se a cada momento

Política local

Nome: Antonio Carlos Beloto (meu pai e minha referência)

Uma ação: ter a responsabilidade de criar oportunidades, planejar o futuro e fazer o possível já

Necessidade: sempre prezar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência

Araras

Uma escola: Agnus Dei

O que te agrada: sua riqueza histórica e cultural

O que te incomoda: trânsito

Ponto preferido: Parque Fábio da Silva Parado (Lago Municipal)

Cultura

Livro: atualmente estou lendo “O Homem Mais Inteligente da História” de Augusto Cury

Trilha sonora: flashback dos anos 80

Sessão pipoca: 24 horas (série)

Quem brilha: nosso conhecimento