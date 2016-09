Arquitetura moderna para os padrões de 1960

Enquanto as missas eram celebradas na capela galpão, as obras seguiam rapidamente no canteiro de obras do futuro prédio da Paróquia de São Benedito....

Enquanto as missas eram celebradas na capela galpão, as obras seguiam rapidamente no canteiro de obras do futuro prédio da Paróquia de São Benedito. De acordo com relatos da época, a construção do prédio principal foi concluída em apenas três anos e as demais dependências foram entregues anos depois.

Carleto Denardi foi o primeiro coroinha da igreja e residia nos arredores do bairro de São Benedito. Denardi recorda que a igreja foi construída em apenas três anos, mas foi entregue apenas com itens básicos – salão principal e bancos provisórios – e os atuais vitrais das paredes, pisos e os bancos de madeira entregues posteriormente.

“Obviamente que a igreja não foi entregue completa e a construção prosseguiu no decorrer dos anos. O projeto foi elaborado pelo engenheiro Jairo Pinto (já falecido) e a inspiração surgiu de uma igreja que existia – se não me engano – nos Estados Unidos da América ou no Canadá”, relata.

Ainda de acordo com Denardi, a arquitetura chamava atenção já que era considerada moderna para a época (1969) e o espaço interno também era outro diferencial. “Sempre ouvi que a igreja tem capacidade para abrigar até 600 pessoas. Para a época foi um projeto visionário e futurista”, enfatiza.

A arquitetura da igreja consiste na forma de uma barca e a torre – onde fica o sino – seria o mastro da barca. Os famosos vitrais, sendo um deles com a imagem de Madalena de Canossa, foram instalados anos depois. “As paredes do prédio são duplas e permitem que a temperatura fique agradável no interior”, disse Denardi.

O novo prédio foi abençoado em 21 de setembro de 1969 pelo bispo da Diocese de Campinas – à qual Araras estava subordinada na época, pois a Diocese de Limeira ainda não existia e foi criada somente na segunda metade da década de 1970. Quem cortou a fita inaugural foi Renata Crespi Prado, que teve nome imortalizado na avenida Dona Renata (Marginal), uma das principais vias da cidade.

“No começo a região da igreja era praticamente rural e abrigava famílias que residiam nas fazendas que ficavam nos arredores”, recorda Denardi. No mesmo ano de 1969 a imagem de São Benedito foi transferida do galpão para o altar na nova igreja e diversas festividades foram realizadas.