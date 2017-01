Ares-PCJ garante só reajustar conta de água se Saema requisitar

O presidente do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), Rubens Franco Junior, confirmou à Tribuna na última sexta-feira (20) que...

O presidente do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), Rubens Franco Junior, confirmou à Tribuna na última sexta-feira (20) que a autarquia vai tentar manter a tarifa da água cobrada atualmente ao longo de 2017.

Franco explicou que todo ano o Saema envia documentos à agencia reguladora Ares-PCJ – Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento e Bacias –, que indica um valor a ser cobrado nas tarifas de acordo com o mapeamento feito pelo próprio Saema. Essa entrega de documentos do Saema à Ares-PCJ deve ocorrer em até um mês, e com estudos em mãos a agência pode sugerir à autarquia que distribui água em Araras alteração nos valores cobrados dos consumidores.

A Ares-PCJ é uma agência reguladora. Toda autarquia ligada a saneamento precisa se subordinar à regulação de uma dessas agências reguladoras, já que segundo lei federal os municípios respondem pelo planejamento, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, mas como estas são atividades distintas, elas devem ser exercidas de forma autônoma. Ou seja, o Saema, por tratar e distribuir a água, não pode fiscalizar a si mesmo. Por isso ele tem a Ares-PCJ como agência reguladora.

Justamente por isso a Ares tem papel importante nas ações do Saema, e funciona como um órgão fiscalizador da autarquia ararense. Segundo o diretor geral da Ares, Dalto Favero Brochi, a agência fiscaliza e indica os reajustes de diversas empresas de tratamento e distribuição de água e esgoto. Mesmo assim Dalto garante que isso só ocorre com os pedidos das próprias autarquias.

Até agora o Saema nem deu entrada ainda em possível pedido de reajuste. O presidente do Saema e o prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB) já se mostram contrários a reajustes, e é improvável que peçam o aumento.

Segundo o diretor da Ares, o último reajuste em Araras foi em abril do ano passado. Em abril o Saema poderia ter outro reajuste, mas o diretor garante que isso só vai ocorrer se a própria empresa solicitar que a Ares avalie o caso.

“A gente entende que é preciso”, cita o diretor, sobre reajustes, explicando que o Saema teve em um ano aumento de salários, de encargos, custos de manutenção. “É difícil falar que vão manter esse mesmo valor”, disse, reafirmando, contudo, que mesmo considerando “prudente ao menos um reajuste inflacionário”, esse reajuste só vai acontecer se o pedido partir do Saema.

Mesmo assim o diretor explica que quem define o valor do reajuste a ser aplicado é a Ares. Contudo ele admite que já presenciou casos em que a Ares-PCJ indicou um reajuste e o prefeito de um município interveio e segurou o aumento.

Dalto, contudo, defendeu que o Saema mantenha reajustes anuais, que servem para recompor perdas inflacionárias. “O que temos que deixar claro para a população é que o Saema é uma autarquia, autônoma, que tem que viver com o orçamento dela”, cobra, indicando necessidade de independência financeira da autarquia aranrese.

“Só vamos nos manifestar sobre reajuste se o Saema der entrada com os documentos. Não vamos sair impondo reajuste. Trabalhamos sob demanda” finalizou, indicando que “qualquer reajuste visa o equilíbrio econômico do Saema”

Presidente do Saema e prefeito querem manter tarifa no atual patamar

O presidente do Saema, Rubens Franco Junior, garantiu que sua equipe tem se esforçado para demonstrar, nos documentos que serão entregues à Ares-PCJ, que pode ser viável manter as tarifas no atual patamar. “Não é uma decisão somente da Ares”, pontuou Rubens, que ainda considerou que se o Saema precisar reajustar os valores das contas de água, irá fazê-lo apenas nos limites da inflação – que para o período seria de cerca de 6,5%.

O prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB) reforçou a tese de Franco e disse que nem ele e nem o Saema receberam qualquer comunicado da Ares-PCJ sobre intenção em mexer nas tarifas. Sobre a necessidade de reajuste, Pedrinho citou que “essa não é minha opinião”, explicando que quer sim manter a tarifa nos atuais patamares por todo o ano de 2017.

O prefeito entende que mesmo com a indicação da Ares-PCJ, a palavra final da administração da autarquia cabe ao presidente (que é subordinado ao próprio prefeito). “A questão de política de tarifa do Saema, quem decide é o próprio Saema”, pontua Pedrinho, rechaçando intenção no aumento das contas de água do ararense.

Ainda insistindo em manter as atuais tarifas Pedrinho reforçou que pediu ao próprio presidente do Saema que se aprofunde no estudo sobre o que a autarquia gasta e o que arrecada. “A ideia é que isso (esse reajuste) não aconteça”, reforçou Pedrinho.

“Já fizemos hoje, com o TCA, o anúncio de que não vai subir o preço, e com a água estamos concluindo o estudo, buscando esse mesmo caminho”, reafirmou Eliseu.

Utilização de água das represas deve reduzir custos

O presidente do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), Rubens Franco Junior, indicou que uma das frentes que deve gerar economia para o Saema deve ser a não utilização de água do rio Mogi Guaçu.

Junior garantiu que mesmo querendo economizar recursos, o Saema vai utilizar a captação de água do Mogi Guaçu se houver necessidade. Contudo hoje a situação das represas é plenamente satisfatória. “Todas as represas estão cheias”, explicou ele, garantindo que mesmo no período de chuvas o Saema monitora diariamente o nível dos reservatórios.

Os gastos com a captação do Mogi Guaçu são maiores com energia elétrica. O próprio ex-presidente do Saema admitiu isso na crise hídrica, explicando que a captação do Mogi Guaçu tinha peso na conta de energia. Além disso houve aumento muito forte da tarifa em 2015. “Em apenas um ano, teve aumento de 65,06% para a autarquia”, enfatizou Felipe Beloto, então presidente do Saema até o ano passado, sobre os custos com energia aquele ano.

Saema reajustou tarifa de água e esgoto em 27,75% no ano passado

No ano passado a tarifa de água e esgoto foi reajustada em 27,75%. O reajuste aconteceu a partir do dia 4 de abril de 2016, e desde então a tarifa não teve alterações. O aumento seguiu proposta indicada pela Ares-PCJ, que acabou aprovada pelo Conselho de Regulação da autarquia.

Atualmente o valor por metro cúbico (mínimo de 10 m³) é de R$ 2,48, sendo R$ 1,38 de água e R$ 1,10 de esgoto. Ou seja: o consumidor, que no mês gastar de zero a 10 m³, paga R$ 13,77 pela água e R$ 1,38 pelo esgoto – totalizando R$ 24,79.

Porém, para o consumidor que gasta acima de 11 m³ tem tarifas de ao menos R$ 27,89.

O valor que era considerado consumo mínimo em 2014 chegava a 18 m³ e quem consumia até essa quantidade de água, em 2014, gastava R$ 27,93 naquela época. Hoje quem gasta os mesmos 18 m³ precisa pagar R$ 49,59. Araras tem hoje pouco mais de 41 mil ligações de águas existentes

Valores vigentes da tarifa de água

Faixa de Consumo Valor praticado De 0 a 10 m³ R$ 24,79 11 m³ R$ 27,89 12 m³ R$ 30,99 13 m³ R$ 34,09 14 m³ R$ 37,19 15 m³ R$ 40,29 16 m³ R$ 43,39 17 m³ R$ 46,49 18 m³ R$ 49,59

Fonte: Saema