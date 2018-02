Área plantada de laranja cai mais de 50% em Araras

A “laranja dourando os pomares”, citada com orgulho no Hino de Araras, composto por Ideney Gonçalves de Oliveira, dá cada vez menos o tom...

A “laranja dourando os pomares”, citada com orgulho no Hino de Araras, composto por Ideney Gonçalves de Oliveira, dá cada vez menos o tom da agricultura no município. Mas a cana de açúcar, que o hino da cidade também enaltece, ganha cada vez mais espaço, inclusive avançando sobre antigos laranjais. É o que mostram dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Números das pesquisas anuais do órgão para as lavouras temporária e permanente de Araras, apontam que no intervalo de 10 anos – entre 2006 e 2016, ano do levantamento mais recente, a área plantada de laranja cresceu de cerca de 26 mil para aproximadamente 30 mil hectares. Mesmo nos últimos anos, segundo a divisão de Agricultura do município, essa área plantada não foi muito alterada, o que tende a aparecer em curto prazo nos mapas do IBGE.

Já as terras utilizadas para plantio comercial de laranja caíram de mais de cinco mil hectares, para aproximadamente 2.100 hectares. Uma queda de mais de 50% e que, em alguns anos, foi ainda mais aguda, com a lavoura citrícola ocupando apenas 1.400 hectares.

Em termos de volume, embora a área plantada de laranja tenha caído drasticamente, em 2006 o município produziu quase 79 mil toneladas e em 2016, registrou 69,4 mil toneladas produzidas.

A produtividade foi praticamente mantida graças ao plantio com espaçamento diferente – e menor, entre as plantas. Onde se plantava cerca de 600 pés por hectare, passou-se a plantar entre 1200 e 1300 pés.

Em relação à cana, os números são muito semelhantes no início e no fim da década analisada: 2,4 milhões de toneladas produzidas em 2006 e 2,2 milhões em 2016.

Territorialmente, a dança das culturas se deu de forma mais significativa há cerca de quatro ou cinco anos, quando se via claramente o assédio, no sentido positivo, das usinas de Araras sobre os proprietários de terras. Na época, não era incomum ver anúncios publicados pelas empresas avisando do interesse em arrendar áreas rurais para plantio de cana, visando cumprir planos estratégicos de incremento na produção de açúcar e álcool.

A Usina São João não forneceu números atualizados da produção de cana, mas a Santa Lúcia, em seu site oficial, informa que na safra 2016/2017, colheu 1,3 milhões de toneladas e, para 2017/2018 a moagem será de 1,4 milhões de toneladas.

Exemplos de outras culturas que também tomaram espaço de antigos laranjais de Araras são o abacate e a soja.

Em dinheiro

Em riqueza gerada no município, ou em valores de produção, as duas culturas, – cana e laranja, apresentam trajetórias muito diferentes. A cultura da cana subiu uma rampa quase sempre consistente e acentuada, saltando de R$ 70,7 milhões em 2006 para R$ 140,4 milhões em 2016. Com algumas quedas ocasionais, mas em geral, subindo.

Por outro lado, a laranja, viveu na montanha russa, apresentando valores totais produzidos na casa de R$ 16,6 milhões em 2006, para R$ 35,6 milhões em 2011, despencando para R$ 6,6 milhões em 2012 e saltando para R$ 27,2 milhões em 2016, último ano apurado pelo IBGE.

Parte da explicação se dá pelas chamadas quebras de safra de laranja, muito mais frequentes, e que vem atingindo países que são grandes produtores da fruta, como é o caso dos Estados Unidos.

Como é um produto classificado como “commoditie”, produzido em larga escala no mundo e negociado igualmente em quantidades gigantescas em bolsas, com importância estratégica nos diferentes mercados, a laranja acaba tendo seu preço afetado por essas variações que têm a ver com condições ambientais e mesmo a ocorrência de pragas. A cana também sofre oscilações, mas em outro ritmo.



Agricultor erradicou 30 mil pés

Segundo o engenheiro agrônomo José Salim Chaib de Oliveira, que atua há décadas no Departamento de Agricultura, vinculado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, não foi o assédio comercial das usinas o principal fator que fez com que muitos donos de sítios e fazendas de Araras trocassem a laranja pela cana.

Para Salim, o que pesou mais na decisão de muitos foi o avanço do Greening, praga que vem dizimando milhões de pés de laranja em diversas regiões produtoras do Estado. “O Greening vem tomando conta de muitos laranjais e infelizmente, vários produtores tiveram e têm dificuldade para combater essa praga. Acabam preferindo erradicar os pomares e partir para outra atividade agrícola”, opina ele.

Segundo o Fundecitrus (Fundo de Defesa da Citricultura), Araras está inserida na região citrícola mais atingida pelo Greening: em média, 32,26% dos pés de laranja existentes estão com incidência severa da praga.

Produtor rural há décadas, dono dos sítios Santa Luzia e São Francisco, na região do bairro rural Caio Prado, Edivandro Luiz Consoni diz ter sentido na pele o prejuízo causado pelo Greening.

Ele chegou a ter 30 mil pés de laranja produtivos, mas teve que erradicar todos, devido à incidência da praga. “Eu tinha pomares de várias idades e foram sendo atingidos até que tudo estava tomado. Precisamos arrancar tudo, uma tristeza”, relembra ele.

Consoni está entrando no segundo ano em que converteu os cerca de 50 hectares de laranja em canaviais.

“Arrendei uma parte para um outro produtor e outra parte usei para eu mesmo plantar, como forma de testar a melhor alternativa. A cana se tornou mais viável do que outros cereais”, explica.

Transmitida por inseto, doença condena até árvores sadias

O Greening (Huanglongbing/HLB) é a mais destrutiva doença dos citros no Brasil. Não há variedade comercial de copa ou porta-enxerto resistente à doença e as plantas contaminadas não podem ser curadas.

As bactérias Candidatus Liberibacter asiaticus e Candidatus Liberibacter americanus são as responsáveis por causar a doença. Elas são transmitidas para as plantas de citros pelo psilídeo Diaphorina citri.

Tanto as bactérias quanto o psilídeo também são encontrados na planta ornamental Murraya spp., conhecida como falsa-murta.

Surgido na Ásia há mais de cem anos, o HLB foi identificado no Brasil em 2004, nas regiões Centro e Leste do Estado de São Paulo. Hoje, está presente em todas as regiões citrícolas de São Paulo e pomares de Minas Gerais e Paraná.

A bactéria multiplica-se e é levada por meio do fluxo da seiva para toda a planta. Quando há sintomas na extremidade dos galhos, ela pode ficar alojada em vários pontos, inclusive na parte baixa do tronco e nas raízes, o que torna a poda inútil e perigosa. Além de não curar a planta, as brotações que surgem após a poda servem como fonte para novas infecções.

As árvores novas contaminadas pelo Greening não chegam a produzir e as que produzem sofrem uma grande queda de frutos. Os pomares com alta incidência da doença devem ser totalmente eliminados porque praticamente todas as plantas, inclusive as sem sintomas, devem estar contaminadas.

O engenheiro Salim arrisca um palpite: se nada mudar, a lavoura de laranja tende a encolher cada vez mais em Araras, enquanto regiões como a de Itapetininga, por exemplo, podem se tornar muito mais expressivas no segmento. “Ali a incidência no Greening é bem baixa e com um controle muito bem sucedido”, diz ele.

Segundo o Fundecitrus, na região a praga atinge apenas 2,11% das plantas existentes. (Com informações do Fundecitrus)

Por Ana Maria Devides

