Área de transbordo segue parada mesmo com autorização

Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais diz que obra precisa ser readequada para trabalhar com eficiência A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais diz que obra precisa ser readequada para trabalhar com eficiência

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) autorizou o uso das seis baias para transbordo do lixo, construídas em 2016. Elas continuam sem uso e necessitam ser readequadas, explica o secretário de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, Carlos Cerri Júnior.

As seis baias foram construídas no aterro sanitário para o transbordo correto do lixo coletado pela Prefeitura e encaminhado para o aterro sanitário de Paulínia. Em média, a Cetesb estima que são coletadas 3 mil toneladas/mês de lixo doméstico em Araras.

O transbordo é uma área destinada para que o lixo coletado fique, temporariamente, antes de ser retirado e encaminhado para o aterro. Cada baia tem altura entre 2,8 metros e 3,5 metros, considerado o ideal para atender os caminhões que recolhem o lixo na cidade.

A área conta ainda com impermeabilização para evitar contaminação do solo pelo chorume do lixo, caldo proveniente da matéria orgânica. Apesar da entrega no ano passado, a área estava sem autorização para ser operada por conta da necessidade da emissão da licença técnica da Cetesb.

Cerri disse que a autorização saiu em maio deste ano e permite o uso, mas as baias continuam inoperantes e necessitam de readequação. O motivo seria pequenas falhas no projeto, sendo o principal o lixo que cai no chão durante o transbordo do caminhão para a caixa que fica na baia, que não pode ocorrer.

“No teste percebemos que metade do lixo que deveria ser despejado do caminhão diretamente para a caixa cai no chão, o que é errado e não torna o trabalho eficiente”, explica. Com isso, existe a necessidade de ajustes e um deles será a compra de aparelhos conhecidos como bico de pato.

“Cada baia terá seu bico de pato e o aparelho funciona como uma esteira, que permite despejar diretamente o lixo do caminhão para a caixa, sem cair no chão”, enfatiza. Para evitar problemas com a Cetesb, a Serviços Públicos protocolou um documento no órgão que esclarece o motivo do não uso.

“A autorização para uso das baias tem validade até 2022, mas não vamos operar sem a eficiência completa. A readequação será feita também nas calhas que ficam no chão de cada baia, elas não têm grelhas”, afirma. As calhas funcionam no sistema semelhante ao adotado pelos postos de combustíveis.

Elas ficam no chão e servem para canalizar a água da chuva para não contaminar o solo. “Não há nada de errado com elas, apenas falta a grelha para evitar que o lixo as entupa”, finaliza Cerri.