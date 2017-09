Área de preservação é destruída pelo fogo no Jardim da Colina

Um incêndio destruiu nesta segunda-feira (25) parte de uma APP (Área de Preservação Permanente) no Jardim da Colina, zona norte. Além das árvores, animais...

Um incêndio destruiu nesta segunda-feira (25) parte de uma APP (Área de Preservação Permanente) no Jardim da Colina, zona norte. Além das árvores, animais morreram queimados, mas dois foram salvos e encaminhados para o Centro Pró-Arara no Parque Municipal Fábio da Silva Prado (Lago).

A área de preservação atingida pelo incêndio é grande e divide dois bairros, sendo o Colina e o São João. No meio da mata passa um córrego que deságua no Ribeirão das Araras, ao lado da Delegacia do Município.

O incêndio atingiu a área que fica entre as ruas Guilherme Orzari e Sebastião Dirceu Bovo, Jardim da Colina. Moradores do bairro lamentaram o incêndio e relataram que ele começou pouco depois das 10h. O Corpo de Bombeiros foi acionado de imediato e um munícipe disse que houve demora para a chegada da viatura. “Foi o tempo para as chamas se alastrarem”, reclamou.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes do DMA (Departamento de Meio Ambiente), que pertence à Secretaria de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, ajudaram no combate e junto com funcionários da Defesa Civil, que pertence à Secretaria de Segurança Pública.

Mesmo com morte de animais que viviam na mata, o diretor da Defesa Civil disse que dois foram salvos e encaminhados para o Centro Pró-Araras. “Um lagarto foi recolhido com as patas e as pálpebras queimadas, além de um filhote de urubu que também tinha queimaduras”, informa Marcus Vinicius Cabral.