Área das antenas de TV e celular tem disputa judicial

A área onde estão instaladas as antenas de televisão das principais emissoras do país, em Araras, utilizada para retransmitir o sinal dessas emissoras para os ararenses, é alvo de disputa judicial em processo complexo, que ainda tramita no judiciário.

Além de antenas de emissoras de televisão e rádio, o local sedia antenas de internet e até de operadoras de celular, como a Claro. O desligamento dessas antenas poderia deixar os ararenses sem possibilidade de sintonização de emissoras de televisão, rádios e até sem sinal de celular, mas o governo municipal garante que tem adotado todas as medidas para evitar que essa hipótese se concretize.

A ação não é nova, movida há pouco mais de um ano por um dos herdeiros da Fazenda Monte Alto, propriedade conhecida em Araras e que disponibiliza o local para as antenas de TV. O local, aliás, sedia as antenas desde o início dos anos 1980, justamente pelo ponto privilegiado – está numa das áreas mais altas de Araras.

Há poucos meses parecia que a Prefeitura de Araras e um dos herdeiros da propriedade celebrariam um acordo e encerrariam a disputa. Eles chegaram a pedir à Justiça uma “pausa” no processo para tentarem afinar algum entendimento. Não houve consenso e a disputa voltou ao Judiciário.

Na ação, o herdeiro da Monte Alto explica que a Prefeitura de Araras tem um contrato de comodato com antiga proprietária da Fazenda, mas o problema é que o Município nunca honrou as regras combinadas para fazer valer o comodato. O município deveria utilizar a área de 3.500 m² para instalar as antenas de TV, rádio e outras, mas um mirante existente na época (em 1983) deveria ser preservado e cuidado pela Prefeitura.

Outro problema que irritou os atuais proprietários é que, ao longo dos anos, além de não ter mantido o mirante (hoje totalmente abandonado), a Prefeitura foi permitindo a instalação de outras antenas e ainda decidiu cobrar de algumas empresas uma espécie de taxa mensal, mesmo sendo a propriedade de outros.

Além de tudo, os herdeiros da Monte Alto ainda alegam que o contrato de comodato prevalecia por 30 anos – portanto encerrado há alguns anos. Por isso, até houve algumas tentativas de negociação com a Prefeitura, mas todas não surtiram os efeitos esperados e a Prefeitura até hoje não paga pelo uso da área, mesmo cobrando de algumas empresas para isso.

O processo, bastante complexo, envolve, além da Prefeitura, empresas que detém torres no local – com autorização municipal. Estão listados como “terceiros interessados”, ou seja, empresas ou entidades que mantém torres com autorização municipal, ou ainda circunvizinhos ou pessoas jurídicas que têm relação com envolvidos no caso a Procuradoria da Fazenda Nacional, as usinas Santa Lúcia e São João, a empresa Lancer Net, Fazenda Colorado, rádios Fraternidade e Gospel, empresa X Turbo de Internet, Fasternet, Embratel, empresa de telefonia celular Claro, SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), TVs Mix de Limeira, Opinião de Araras, EPTV de Campinas, Sr Net, redes supermercadistas Pague Menos e Tonin (que manteriam no local, sob autorização municipal, antenas para comunicação), TCA (Serviço Municipal de Transporte Coletivo) e até o Corpo de Bombeiros de Araras.

Apesar de todos serem citados, a ação não corre contra essas empresas e entidades, mas sim contra a Prefeitura. Contudo há preocupação que a retirada das antenas possa prejudicar as atividades de alguma das empresas citadas. A própria Claro chegou a citar, por meio de sua defesa no processo, que mesmo não vislumbrando interesse no caso, o assunto é de interesse público – uma retirada da antena da Claro poderia deixar clientes da empresa sem sinal de celular em Araras.

Para os autores da ação, a instalação de antenas no local desenfreadamente foi permitida pela própria Prefeitura ao longo dos anos. A alegação é que na época se permitiu a instalação de apenas uma antena.

Em 2014, ainda no governo Nelson Brambilla, os proprietários até teriam tentado sensibilizar a Prefeitura a deixar o local e resolver a situação. Até houve registros da Secretaria da Comunicação da Prefeitura, na época, de reuniões marcadas para que houvesse uma solução, mas segundo os autores da ação o assunto não prosperou.

Para os proprietários, o local, particular, poderia render em aluguel cerca de R$ 27,5 mil ao mês, considerando 11 antenas naquela área, e por isso o pedido é justamente desse valor mensalmente a ser pago pela Prefeitura, mas até agora não houve uma decisão do caso sobre tal pedido.

Prefeitura garante: sinais de rádio, TV e telefonia não serão interrompidos

O secretário de Assuntos Jurídicos de Araras, José Carlos Martini, garantiu à Tribuna que a situação não causará transtorno à população e que as antenas devem ser mantidas no local, independentemente do que a Justiça ponderar. Para ele, não há nenhum risco de corte dos sinais.

Segundo Martini, há de se considerar o interesse público na situação. “O Município, em sua defesa, afirma que há relevante interesse público e social na manutenção das torres”, conta ele, ponderando que “eventual rescisão do comodato provocaria a interrupção de diversos serviços”. Por isso há interesse da Prefeitura manter a posse da área em comodato ou adquirir sua propriedade.

Martini lembra que foram incluídas na ação as empresas que mantém torres ou antenas no local para que se manifestem sobre a pretensão do proprietário da área. A própria Claro S.A. se manifestou também pela presença do interesse público e social na manutenção das torres na área. “Portanto, diante do claro interesse público social, as torres serão mantidas no local, quer seja pela manutenção do comodato em favor da Prefeitura ou pela aquisição da área por esta, já que as mesmas são necessárias para a inclusão e informação de toda população através de telefonia, rádio e TV”, reforça Martini.

“A solução da ação, quanto ao pagamento de eventual valor para o proprietário da área se resolverá após perícia/avaliação que será determinada pelo juiz. A partir daí haverá decisão pela aquisição da área pelo Município ou manutenção do comodato”, pontua.

Martini foi enfático e garantiu que nenhuma empresa ou serviço serão prejudicados. “As torres não serão retiradas do local e não haverá interrupção dos sinais de telefonia, rádio e TV”, garante.