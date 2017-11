Ararenses se entristecem com morte de padre Vladimir

Foi com grande tristeza e comoção que os ararenses receberam nesta quinta-feira (16) a notícia do falecimento do padre Vladimir Barbosa Hergert, aos 50...

Foi com grande tristeza e comoção que os ararenses receberam nesta quinta-feira (16) a notícia do falecimento do padre Vladimir Barbosa Hergert, aos 50 anos. O pároco e vigário-geral da Diocese de Limeira, tinha forte ligação com a cidade onde foi reitor da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio por 20 anos.

Padre Vladimir, nascido em 28 de julho de 1967 na cidade de Limeira foi ordenado presbítero no dia 14 de fevereiro de 1993, por Dom Ercílio Turco e logo naquele ano veio para Araras para ser padre da até então Matriz Nossa Senhora do Patrocínio, que veio a se tornar Basílica Nossa Senhora do Patrocínio em 3 de julho de 2010, após forte engajamento de Vladimir com a restauração da igreja e sete anos de trabalho por ele empreendido e de dossiês enviados à Santa Sé.

O pároco só deixou a cidade em 2013, quando foi transferido para a paróquia Jesus Crucificado em Iracemápolis, local onde foi velado na manhã de quinta-feira e de onde seguiu para a Catedral Nossa Senhora das Dores, em Limeira, para a Missa de Exéquias de Corpo Presente, presidida por Dom Vilson Dias de Oliveira, bispo diocesano de Limeira. Em seguida aconteceu o sepultamento.

Em Iracemápolis, o prefeito Fábio Francisco Zuza, decretou luto oficial por três dias consecutivos considerando que “é dever do Poder Público Iracemapolense render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, exemplo e dedicação contribuíram para o bem-estar da comunidade”, informou em nota oficial.

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) também decretou luto oficial de três dias pela morte do padre, considerando que “se tratava de uma liderança religiosa carismática que dedicou sua vida ao próximo e que se tratava de pároco comprometido, dedicado e zeloso com sua igreja e que esteve à frente da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio por vários ano (…)”, diz o decreto do Executivo.

A comoção nas redes sociais com a morte do padre foi tamanha, com centenas de depoimentos e homenagens postadas.

Rosa Maria Luz, que era muito próxima do pároco disse “Você é minha irmã de alma! Estas foram as últimas palavras que me disse…Viveu intensamente seus 50 anos. Realizou uma linda missão entre nós. Ensinamentos pra uma vida toda. Vai ser difícil ficar sem você me dizendo: coragem! Vai ser difícil ficar sem seu abraço apertado, sem nosso bate papo, sem seu sorriso largo, sem você por perto. Adeus e até um dia, amado amigo!”, disse emocionada.

Também deu um depoimento expressivo Adriana Gregório que expressou a perda dizendo. “É difícil dizer que hoje vai ser um bom dia, quando ao acordar recebo a notícia de que alguém que tanto admiro não está mais entre nós. Nunca deixei de ir a igreja, mas fiquei muito anos sem ir a uma missa. Tenho pavor de quem faz sermão gritando. Mas a convite de uma amiga, eu voltei a frequentar a matriz e me surpreendi quando num domingo, assistindo inclusive a um batizado, eu conheci um ser iluminado, de sorriso franco, fala mansa e dono do dom da palavra. Ouvir as homilias do padre Vladimir sempre me fizeram muito bem. Senti demais quando ele foi para Iracemápolis, mas em certa ocasião tive a oportunidade de ir a um curso e também missa presidida por ele em sua nova paróquia. Percebi que lá também ele era amado, respeitado e continuava iluminando a todos e o principal: era feliz. Pena eu não ter repetido essa visita outras vezes. Tenho certeza que ele fez da sua vida o que sempre quis. Esteve a serviço do Pai, mas viveu com toda veracidade sua existência na terra, porque a felicidade, o conhecimento, a sabedoria são dons que ele desenvolveu e multiplicou entre aqueles que estiveram na sua presença. Assim como muitos de nós, ele gostava de correr, viajar e estar entre a natureza. Hoje sua viagem é de retorno à casa do Pai. O senhor vai fazer falta por aqui, mas a semente foi plantada e é de raiz fecunda. Jamais esquecerei do senhor. Vá em paz”, comentou.

Marcos Vinagre relembrou momentos litúrgicos vividos com o padre. “(…) vou sentir muita falta deste homem incrível. Aprendi muito com ele e tinha muito mais pra aprender”, declarou.

Vladimir exercia também a função de vigário-geral da Diocese de Limeira desde 2011. Ele conduziu e encaminhou vários trabalhos pastorais e administrativos na entidade, com destaque para a Catequese, a qual era Assessor Eclesiástico da Comissão Bíblico Catequética da Diocese de Limeira. Vladimir também escreveu um livro de reflexões dos evangelhos com título “Pensando em Você”.

Internação e morte

Há cerca de 30 dias, padre Vladimir teve uma infecção intestinal, que evoluiu para outros órgãos. Faleceu após complicações do quadro clínico que o levou a ter infecção generalizada e insuficiência respiratória. O pároco estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital e Maternidade Celso Pierro, na cidade de Campinas. E segundo os boletins médicos divulgados pela Diocese de Limeira neste período, o padre se encontrava com quadro de insuficiência renal aguda por desidratação e se encontrava em terapia dialítica (hemodiálise) e fazendo uso de oxigênio via nasal.