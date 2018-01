Ararenses se destacam em torneio de motovelocidade em Interlagos

O piloto ararense Anderson Rodrigo Orzari foi destaque no final de semana passado ao ficar no segundo lugar em corrida realizada no circuito de...

Compartilhe em suas redes sociais! O piloto ararense Anderson Rodrigo Orzari foi destaque no final de semana passado ao ficar no segundo lugar em corrida realizada no circuito de Interlagos, na cidade de São Paulo/SP. Anderson é o piloto #76 da equipe Galina Race Team e essa foi sua primeira corrida na categoria T300 light. Apesar de ter largado em 11º, competindo com outras 34 motos, o ararense conseguiu conquistar a segunda colocação. Durante a corrida a pista ficou úmida com momentos de chuva leve e garoa, dificultando a vida dos competidores. O torneio aconteceu na sexta-feira e sábado passados (12 e 13 de janeiro). Além de Anderson, outro ararense teve participação na vitória: o preparador e mecânico da equipe Fernando Galina, da Galina Mecânica Moto Sport – oficina que realiza as intervenções necessárias na motocicleta. “Parabéns ao piloto Anderson e obrigado as pessoas que nos deram uma força”, chegou a postar Fernando Galina via Facebook. Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna Compartilhe em suas redes sociais!