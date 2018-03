Ararenses são homenageadas na Câmara pelo Dia Internacional da Mulher

A sessão solene pelo Dia Internacional da Mulher realizada na noite da última quinta-feira (8), foi marcada pela emoção dos parlamentares, homenageadas e pelo...

A sessão solene pelo Dia Internacional da Mulher realizada na noite da última quinta-feira (8), foi marcada pela emoção dos parlamentares, homenageadas e pelo público presente no Plenário Bruno Moysés Batistela, na Câmara Municipal de Araras. O evento faz parte do calendário oficial do Poder Legislativo conforme a resolução nº 5 do dia 22 de maio de 2007.

Foram homenageadas Luiza Tonetti Vieira, Sandra Aparecida de Souza, Juliana Aparecida Fabiano, Edna Regina Moscon de Oliveira, Carolina Pershes, Luciana Zuchini Brina Cândido, Cristiane Fisher Degasperi, Tereza Aparecida Mendes, Maria Rosa de Salve Borges, Eliana Faustino da Silva e Mônica Braga. A Guarda Civil Municipal Ana Paula Vichietini também recebeu homenagem pela dedicação e exemplo na corporação.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Luiz Emílio Salomé, representou o prefeito municipal de Araras, Pedro Eliseu Filho que estava em Brasília, resolvendo questões relacionadas ao município de Araras. A esposa de Luiz Emílio, Áurea Salomé, representou a primeira-dama, Gabriela Zorzo Eliseu. O evento contou ainda com a presença do Capitão da Polícia Militar, Wellington Ilgges da Silva, com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil de Araras, Marcos Buzolin e com o Sub-Tenente e Instrutor do Tiro de Guerra de Araras 02-053, Cláudio Deoclécio.

As mulheres receberam dos parlamentares um diploma em comemoração à data. Todas as homenageadas se destacam na sociedade em razão da prestação de serviços relevantes em prol da comunidade ararense. Durante o discurso, elas agradeceram a indicação e estenderam a homenagem a todas as demais mulheres de Araras.

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), durante seu discurso lembrou que as mulheres sofrem com preconceitos e diferenças em relação aos homens. “Este ato solene se reveste de grande importância, quanto ao seu objetivo que é o de festejar dignamente o Dia Internacional da Mulher, contudo, esta é a oportunidade de discorrermos de forma oficial sobre alguns aspectos que afetam diariamente a vida da mulher na sociedade brasileira. Apesar das várias conquistas nos últimos tempos, as mulheres ainda sofrem os mais indignos preconceitos em relação aos homens, principalmente quanto a violência. Em recente pesquisa feita pela Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, mostra que somente no ano de 2016, foram registados mais de 21 mil casos de violência de todas as espécies contra as mulheres, desses registros, 15 mil casos tiveram como cenário dos crimes o próprio ambiente familiar. A situação continua sendo agravada a cada dia que passa em razão da benevolência com que as nossas leis punem esses agressores e criminosos. Apesar do aprimoramento da raça humana, ainda prevalece e acentua o machismo, as mulheres além de receber salários menores em relação aos homens, ainda é minoria na gestão de empresas de grande porte”, discursou Pedro Eliseu Sobrinho.

O vice-prefeito, Luiz Emílio Salomé, durante seu discurso, pediu o apoio das mulheres para que seja resgatado o verdadeiro sentido da família. “Sou admirador fiel de todas vocês mulheres, mães ou não, vocês sempre serão muito amadas por nós homens, peço para que vocês mulheres nos ajudem a resgatar os conceitos e as ações de uma verdadeira família, caráter, respeito, humildade e compaixão, que Deus abençoe a todos vocês”, disse.