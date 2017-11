Ararenses são campeões do Futebol Veterano em Rio Claro

Os ararenses jogadores de futebol que integraram a equipe do Paulistão, de Rio Claro, comemoraram o título do Campeonato Municipal de Futebol Veterano de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Os ararenses jogadores de futebol que integraram a equipe do Paulistão, de Rio Claro, comemoraram o título do Campeonato Municipal de Futebol Veterano de Rio Claro (acima de 38 anos), ao levar a melhor sobre o Juventude na final realizada no último dia 18.

O Paulistão venceu o primeiro jogo por 4 a 1, no dia 12, e na semana seguinte acabou sendo derrotado por 2 a 0. Mas ficou com o título pelo saldo de gols. O Paulistão ainda teve o artilheiro da competição com 8 gols (Titico, de Leme), e o goleiro menos vazado (Marcelo Cavalo, de Araras).

Estiveram neste time campeão representando Araras os jogadores Marcelo Cavalo, Lê Barcos, Lalinha, Cabeça, Jhonny, Marquinho Baú, Baiano, Tô, Bil, Binho, Boa Gema, Val, Elvinho e Maxuel. Além do técnico Lê e o massagista Nira.

Além de ser técnico do Paulistão, Lê é conhecido em Araras por comandar o time amador do Real Madri, e neste ano ele atuou como técnico do Praça V, que disputará o terceiro lugar do Campeonato Municipal de Futebol Amador, no próximo domingo.