Ararenses relatam problemas com queda do sinal da Claro

A falta de sinal do serviço prestado pela operadora Claro deixou o comerciante Carlos Magno sem uma máquina de cartão de crédito e débito. “O serviço foi interrompido por volta das 10h e ficou inoperante durante toda a terça-feira”, relatou. Assim como Carlos, outros comerciantes e usuários da mesma operadora enfrentaram problemas com o serviço.

Tribuna tentou contato com a Claro e até o fechamento desta edição a assessoria de comunicação da empresa não respondeu o e-mail que questionou o motivo da falta de serviço. O atendimento ao cliente feito por Carlos foi salvo por outra máquina, que usa o chip de outra operadora.

Mas outros comerciantes não tiveram a mesma sorte e até clientes relataram situações delicadas ao tentar efetuar o pagamento da compra de algum produto. Na rede social Facebook, Tribuna recebeu diversos comentários de pessoas que se diziam indignadas com a situação.

“Fui a um comércio do Centro e ao passar pelo caixa para pagar a máquina de cartões não tinha sinal oferecido pelo Claro. Após alguns segundos, o sinal voltava a 40% ou 46% e ficava com a mensagem registrando, mas em alguns segundos caía a zero novamente. O proprietário ficou constrangido e eu esperei por mais de 5 minutos tentando passar vários cartões”, disse o munícipe André Tiago, que postou seu relato no Facebook.

Além do comércio, os demais clientes da mesma operadora também relataram a falta do serviço na última terça-feira, que impossibilitou realizar ou receber ligações e ainda sem sinal da internet móvel (3G e 4G). Tribuna apurou que o serviço também foi interrompido na vizinha Leme e o sinal restabelecido somente depois das 20h.

Provedor da XTurbo também teve problemas

Outro problema relatado por ararenses foi com a provedora de internet X-Turbo, que também teve o serviço interrompido na última terça-feira (12). Porém, a interrupção teria durado somente 30 minutos. Ao contrário da Claro, a empresa que tem sede em Araras se manifestou e pediu desculpas pelo incômodo.

Em nota, a empresa disse que “a XTurbo Provedor de Internet vem por meio deste informar que nos dias 9 e 12 de setembro passou por uma instabilidade em seus links, este problema ocorreu devido a uma falha conjunta nas operadoras que nos fornece os links não se tratando de uma manutenção programada. O problema já está resolvido e nossa equipe, juntamente com as operadoras, estão investigando as causas deste problema para que o mesmo não volte a ocorrer. Respeitosamente, pedimos desculpas aos nossos clientes pelos transtornos causados”, finaliza nota.