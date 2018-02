Ararense Xico Graziano e Rogério Godinho lançam livro nessa terça-feira em Araras

“Para sonhar com política: histórias reais com Cristóvão Buarque, Marina Silva, Maurício Brusadin, Oded Grajew, Ricardo Yong, Wesley Silvestre, Xico Graziano e Zé Gustavo”....

“Para sonhar com política: histórias reais com Cristóvão Buarque, Marina Silva, Maurício Brusadin, Oded Grajew, Ricardo Yong, Wesley Silvestre, Xico Graziano e Zé Gustavo”. O livro do jornalista Rogério Godinho narra entre causos e histórias de políticos ligados a agenda ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

O lançamento conta com a presença do autor e de um dos personagens do livro, o ararense Xico Graziano, ex-secretário estadual de Meio Ambiente. O evento acontece nesta terça-feira (20), entre 18h30 e 20 horas, no Buteko do Portuga, no Lago Municipal.

De acordo com Godinho vivemos a era do protesto. “A insatisfação impera, tendo entre seus alvos o sistema político que sustenta governos e instituições. É um período de desconstrução, que pode erguer um mundo melhor ou destruir o que foi conquistado até agora”, afirmou.

O livro é um convite a construir e a fazer parte desse diálogo. “Não para obter ganhos pessoais, mas para se engajar em uma vida que vá além do individualismo superficial. Não de forma ingênua ou irrealista, mas procurando aceitar a complexidade do mundo. Não portando verdades absolutas, mas dentro do espírito de que na escuta do outro reside o nosso crescimento e também o da sociedade. Venha sonhar. E participar”, destacou.

Para o autor, os oito personagens não se tratam de heróis, mas de pessoas que agiram e lidaram com a política pública. “A partir dos relatos, é possível perceber o vai e vem da política, bem como os conceitos que permitem compreender algumas de suas armadilhas e necessidades”, antecipou.

O autor

Rogério Godinho nasceu, 43 anos, nasceu em Santos. É formado em Jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Também cursou História Global em Harvard University Department of History, Cambridge/Massachusetts, em 2011 e foi aluno visitante no curso de Filosofia no Massachusetts Institute of Technology (MIT) no mesmo ano. Passou pelas principais publicações de negócios do Brasil, como Folha de S. Paulo, Forbes, Valor Econômico e Gazeta Mercantil.

Xico Graziano

Xico é ararense, engenheiro agrônomo (ESALQ/USP, 1974), mestre em Economia Agrária (USP, 1977) e doutor em Administração (FGV/SP, 1989). Foi professor da Unesp/Jaboticabal (1976-92) e, atualmente, é professor de MBA da FGV. Foi deputado federal pelo PSDB (1998-2006), além de secretário da Agricultura (1996-1998) e de Meio Ambiente (2007-2010) do Estado de São Paulo.

Por Luca Campagna

