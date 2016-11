Ararense vence Ironman no Rio de Janeiro e se destaca nacionalmente

A triatleta ararense Luísa Baptista conquistou o título do Ironman 70.3, realizado no Rio de Janeiro, no domingo passado (6), e passa a figurar...

A triatleta ararense Luísa Baptista conquistou o título do Ironman 70.3, realizado no Rio de Janeiro, no domingo passado (6), e passa a figurar entre as melhores atletas da modalidade no Brasil.

Ela venceu a prova de natação, ciclismo e corrida com tempo de 4h29min40”, seguida da argentina Romina Palácio (4h33min43”), e das brasileiras Carol Furriela (4h35min), Ariane Monticeli (4h35min41”) e Luiza Cravo (4h39min05”).

Atleta do Sesi-SP, Luísa compete triatlon desde jovem, quando já se destacava, e agora começa a conquistar resultados mais expressivos na categoria adulta – ela tem 22 anos de idade.

“Este foi o meu principal resultado. Nunca havia corrido uma prova da chancela Ironman. Foi a minha primeira vez. A energia do Rio de Janeiro também é incrível. Estou muito feliz, principalmente por ter arriscado e ter dado certo”, comentou Luísa à reportagem da Revista Alltrinews, após a sua vitória.

Ela fez somente dois half-distances na carreira – formado do triathlon envolvendo natação, ciclismo e corrida. O primeiro foi neste ano no Challenge Amazônia, prova a qual ela venceu. Com mais essa vitória no Rio, Luísa coloca-se como a melhor triatleta brasileira na distância neste ano.

Como foi a prova

Saindo forte desde cedo, Luísa foi a primeira atleta feminina da elite a sair da água com pouquíssimos centímetros de vantagem sobre Carol Furriela e Romina Balen. “A natação com roupa de borracha não é muito bom para mim, mas tentei administrar assim mesmo a diferença entre as meninas, eu sabia que tinha que sair na frente”, disse.

No ciclismo, Luísa atacou na subida, na tática do tudo ou nada, e deu certo. Apesar da diferença obtida no ciclismo, a ararense não hesitou em arriscar novamente na corrida, pois ela sabia que atrás vinham corredoras de calibre alto.

Ao arriscar novamente na corrida, acabou pagando o preço, tendo que caminhar em alguns postos de hidratação, mas a sua vantagem na prova era muito grande e não foi ameaçada pelas demais.