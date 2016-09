Ararense vai apitar partidas de Golbol nas Paralimpíadas do Rio

Começam na próxima quarta-feira (7) os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, competição sempre realizada posteriormente à Olimpíada tradicional. Os Jogos acontecem de 7...

Começam na próxima quarta-feira (7) os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, competição sempre realizada posteriormente à Olimpíada tradicional. Os Jogos acontecem de 7 a 18 de setembro, em 22 modalidades, envolvendo 4.350 atletas.

Um ararense está escalado para apitar jogos oficiais de Golbol, uma das modalidades em disputa que o Brasil se apresenta como um dos favoritos, tanto no masculino como no feminino. Trata-se de Max Bovo Marcucci, que atua como personal trainer na cidade.

O Golbol é uma modalidade envolvendo deficientes visuais e disputada numa quadra de dimensões do voleibol. Cada time possui três jogadores, e o objetivo é fazer gol no adversário atirando a bola com as mãos. Diferente do Futebol de 5, que é parecido com o futebol tradicional, mas também envolvendo deficientes visuais.

O ararense Max se tornou árbitro internacional no ano passado e foi convocado para apitar jogos nas Paralimpíadas do Rio deste ano. Ele inclusive já participou do Rio Open realizado recentemente na Arena do Futuro, no Rio de Janeiro, torneio preparatório para as Paralimpíadas.

Sua relação com o Golbol começou com a amizade com o técnico da seleção brasileira masculina da modalidade, Alessandro Tofin. Além de responsável pelo time brasileiro, Tofin é também professor da Uniararas, no curso de educação física. Max se formou educador físico na Uniararas em 2013, mas durante o período de aulas ele se interessou pelo Golbol e se especializou na área, inclusive com Curso de Arbitragem.

Max segue para o Rio de Janeiro na próxima segunda-feira (5), sendo que os jogos de Golbol acontecem de 7 a 16 deste mês. No masculino, o Brasil está no Grupo A, ao lado de Argélia, Canadá, Alemanha e Suécia. No feminino, o Brasil compete no Grupo C: EUA, Japão, Argélia, Brasil e Israel. Nas Paralimpíadas de 2012, em Londres, o Brasil foi medalha de prata com o time masculino.