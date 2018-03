Ararense tem vídeo divulgado em campanha sobre expectativa para futuro do Brasil

“Para o futuro do Brasil espero pessoas mais sinceras e com um olhar mais humano”. Em rede nacional, falando em uma das maiores emissoras...

“Para o futuro do Brasil espero pessoas mais sinceras e com um olhar mais humano”. Em rede nacional, falando em uma das maiores emissoras de televisão do planeta, a ararense Silena Paschoal foi mais uma dentre as milhares de pessoas a enviar vídeos à Rede Globo de Televisão dizendo sobre “o Brasil que eu quero” para o futuro. Ela teve seu vídeo exibido na noite desta segunda-feira (19) no Jornal da Globo, um dos principais telejornais da emissora carioca.

O projeto “O Brasil que eu quero” é encabeçado pela Rede Globo, que tem colhido vídeos gravados por brasileiros em todo o território nacional cobrando o que esperam para o futuro – e os vídeos são exibidos justamente em 2018 por ser este ano de eleição.

Silena foi a primeira ararense a aparecer na tela da Globo durante esta campanha para apontar o que quer, e escolheu o Lago Municipal (Parque Fábio da Silva Prado) como ‘fundo’ para o vídeo.

A Globo, que encabeça o projeto, explica que pretende ouvir o desejo dos brasileiros de todas as cidades do país e vai exibir as mensagens nos telejornais da emissora. A ideia da TV Globo é de “ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil”.

A sugestão para quem grava os vídeos é de ficar diante de um dos lugares mais conhecidos da cidade, um lugar que identifique de onde está falando, sempre durante o dia e gravar de uma distância de mais ou menos 1 metro, sempre com o celular na horizontal (deitado). Os vídeos podem ser enviados e assistidos pelo site da emissora.

Você pode assistir o vídeo exibido no Jornal da Globo com a fala da ararense clicando no link:

https://especiais.g1.globo.com/o-brasil-que-eu-quero/2018/videos/#!/6592709