Ararense morre em acidente de trânsito na Via Anhangüera

O ararense Edgard Rogério Moura morreu aos 34 anos em acidente de trânsito registrado no fim da madrugada do último sábado (7) na Rodovia...

Compartilhe em suas redes sociais!

O ararense Edgard Rogério Moura morreu aos 34 anos em acidente de trânsito registrado no fim da madrugada do último sábado (7) na Rodovia Anhangüera (SP-330), trecho que passa pela vizinha Leme. Ele estava com outros dois rapazes no mesmo carro, que sofreram ferimentos, mas passam bem.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) atendeu a ocorrência e o acidente foi às 5h19 no km 186 + 750 metros, na altura do trevo de acesso da Anhangüera para o Distrito Industrial de Leme. A vítimas e os dois passageiros viajavam em um Hyundai i30, todos de Araras, e o carro capotou.

De acordo com histórico que consta no boletim de ocorrência, Edgard teria sido arremessado para fora do veículo. A equipe de Resgate da concessionária Arteris/Intervias prestou os primeiros socorros e Edgard foi encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa de Leme, mas faleceu.

Um dos passageiros também foi levado para o mesmo hospital, sendo atendido e sobreviveu, e o terceiro foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Araras, também com ferimentos leves. O IC (Instituto de Criminalística) de Limeira esteve no local e o carro foi levado para um guincho.

Edgard Rogério Moura era conhecido como o “Tuca” e seu corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira e liberado para velório e sepultamento, ocorrido no último domingo (8) no Cemitério Municipal de Araras. A Funerária Municipal informa que ele era solteiro e residia na Rua Paraíba, 51, no Parque Industrial, zona sul