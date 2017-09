Ararense faz sucesso como modelo em Dubai

A ararense Marina Bonini, 33 anos, vem se destacando, em um mercado extremamente concorrido, como modelo fotográfico. A bela moça, que estampa a capa...

A ararense Marina Bonini, 33 anos, vem se destacando, em um mercado extremamente concorrido, como modelo fotográfico. A bela moça, que estampa a capa do Novidades desta semana, está trabalhando em Dubai.

Depois de uma temporada de quase um ano em Paris, Marina recebeu uma proposta de ir para Dubai, por alguns meses, mas a carreira decolou e ela está lá há nove anos. “O contrato era inicialmente de dois à três meses. Como eu estava trabalhando muito e também me apaixonei pelo lugar, resolvi ficar mais. Faz nove anos que moro lá, onde trabalho como modelo fotográfico. Faço um pouco de passarela também e trabalho muito com eventos, principalmente de joias e relógios”, contou ela.

Marina começou a trabalhar como modelo aos 15 anos e se apaixonou pela pela profissão. Foi a profissão que também deu oportunidade à ararense de conhecer diversos países.

“Comecei em Araras, participei de dois concursos – Elite e Mega. A Cynthia (Zaninari) me levou para São Paulo, onde fui agenciada pela Next. Fiquei em São Paulo por dois anos, viajei à Paris por dois meses, depois disso voltei para Araras para terminar o ensino médio. Quando terminei, voltei para São Paulo pela mesma agência, a Next. Naquele mesmo ano comecei a viajar novamente à trabalho. Viajei pela Ásia, Europa e Chile”, lembrou ela.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Marina Bonini

Idade: 33 anos

Profissão: Modelo

Formação: Graduação em Letras

Viagem

Melhor já feita: Foz do Iguaçu

Sonha fazer:Angra dos Reis

Uma dica de viagem: pesquisar sobre o lugar e os costumes antes

Personalidade

O que te define: fé

Defeito: teimosia

Qualidade: difícil falar das próprias qualidades, mas é profissionalismo

Sonho: me tornar uma pessoa cada vez melhor

Identidade

Família: tudo.

Saudade: infância com os avós

Mulher de coragem: minha mãe (Nilsa Bonini)

Homem forte: meu pai (Fernando Bonini)

Visão Nacional

Política: mais valores morais

Sociedade: mais fraternidade

Quem melhor representa o Brasil: o povo

Política local

Nome: Anete Casagrande (PSDB)

Uma ação: Projeto Abrigo

Necessidade: projetos voltados à Educação nunca são demais

Araras

Uma escola: Escola Estadual Senador C駸ar Lacerda de Vergueiro

O que te agrada: a tranquilidade

O que te incomoda: nada

Ponto preferido: Parque Fábio da Silva Prado (Lago Municipal)

Cultura

Livro: Paulo e Estevão

Trilha sonora: Andrea Bocelli

Sessão pipoca: Little Miss Sunshine

Quem brilha: todos que fazem o bem