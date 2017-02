Ararense faz estágio com um dos melhores treinadores de futsal

O educador físico ararense Antonio Carlos Oliveira (Toninho) participou neste mês de fevereiro do Estágio Magnus Fernando Ferretti para Treinadores de Futsal, realizado em...

O educador físico ararense Antonio Carlos Oliveira (Toninho) participou neste mês de fevereiro do Estágio Magnus Fernando Ferretti para Treinadores de Futsal, realizado em Sorocaba.

Além de ter contato direto com o treinador Fernando Ferretti, um dos mais conceituados treinadores de futsal e atual treinador do Magnus Futsal (Sorocaba), Toninho também teve contato com o jogador Falcão, um dos melhores da modalidade de todos os tempos e também atleta do Magnus.

O conteúdo programático teve palestras sobre metodologia da formação dos atletas de futsal, parâmetros da preparação física no futsal, organização e funcionamento das equipes de futsal, treinamento de goleiros, jogadas de bola parada, e prevenção e tratamento fisioterápico. Também ocorreram treinos técnicos táticos.

O estágio contou com a participação de 145 profissionais do futsal de todo o Brasil.

Toninho já jogou futsal em várias equipes da cidade e também pela seleção ararense em competições oficiais. Agora formado em educação física, está se especializando como treinador da modalidade.