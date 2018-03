Ararense está entre as pioneiras da Ciência no Brasil

Professora Alice Pfiffer Canabrava nasceu em Araras e fez história como a primeira catedrática da USP, na cadeira de História Econômica Geral do Brasil...

Compartilhe em suas redes sociais!

Professora Alice Pfiffer Canabrava nasceu em Araras e fez história como a primeira catedrática da USP, na cadeira de História Econômica Geral do Brasil

Poucos ararenses provavelmente saibam, mas uma filha da cidade está na seleta lista das mulheres pioneiras da Ciência nacional. A professora doutora Alice Pfiffer Canabrava, que faleceu em 2003, fez história ao realizar uma das primeiras pesquisas acadêmicas do país na área de economia. Foi também fundadora de uma revista especializada na área e criou uma das principais agremiações de classe – dos historiadores.

Alice nasceu em Araras, em outubro de 1911. Filha de Otília Pfiffer e Clementino Canabrava, que foi proprietário da Fazenda Belmonte. Formou-se professora e chegou a lecionar no interior paulista, mas desde sempre manifestava desejo de expandir seus horizontes. O que começou a realizar em 1935, quando foi cursar História e Geografia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP (Universidade de São Paulo).

Em 1942, concluiu seu doutorado com a tese “O Comércio Português no Rio da Prata, 1580-1650”, que foi um dos primeiros estudos de nível acadêmico com ampla utilização de fontes primárias, na área de História Econômica do Brasil.

Com a inauguração do Instituto de Administração da Faculdade de Ciências Administrativas da USP, Alice viu abrirem-se novas possibilidades para suas pesquisas e desenvolveu estudos sobre a história da administração municipal de São Paulo.

Mais tarde, com a criação da cátedra de História Econômica Geral e Formação Econômica do Brasil, assumiu a regência, a primeira do tipo ocupada por uma mulher na USP, num contexto eminentemente masculino. Até se aposentar, em 1981, Alice permaneceu trabalhando com história quantitativa.

Foi diretora da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, atualmente chamada FEA-USP, entre os anos de 1954 e 1957. E ainda figura entre as fundadoras da Associação dos Professores Universitários de História, posteriormente denominada Associação Nacional de História, entidade da qual foi presidente entre 1979 e 1981.

Criou, ainda, a Revista Brasileira de História, uma das mais importantes publicações do segmento no Brasil.

Ao todo, Alice dedicou mais de 50 anos de sua vida à educação e pesquisa. Mais sobre sua história e também sobre a trajetória de outras mulheres da vanguarda da Ciência brasileira pode ser conferido no livro “Pioneiras da Ciência no Brasil”, publicado pelas professoras doutoras Hildete Pereira de Melo e Lígia Rodrigues, do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense.

O livro está disponível online no acervo do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimnto Cientifico e Tecnológico) no link http://memoria.cnpq.br/documents/10157/6c9d74dc-0ac8-4937-818d-e10d8828f26.

Por conta do Dia Internacional da Mulher, comemorado no último 8 de março, e que ensejou eventos, publicações e debates ao longo de toda esta semana, o nome da professora ararense foi destaque junto com o de outras vanguardistas como a bióloga, sufragista e ativista feminina Bertha Lutz (1894-1976), a psicóloga Carolina Martuscelli Bori (1924-2004), a matemática Elza Furtado Gomide (1925-2013), a médica psiquiátrica Nise da Silveira (1905-1999) e a botânica Graziela Maciel Barroso (1912-2003), entre outras.