Ararense Bonezinho Corrochel comemora terceiro lugar em ranking de atendimento da Prefeitura de SP

A Prefeitura Regional de Sapopemba, do Município de São Paulo, ficou com a terceira colocação geral dentre as 32 prefeituras regionais da Prefeitura de São Paulo, sob governo de João Dória (PSDB).

É justamente a frente dessa subprefeitura que está hoje o ex-vereador Bonezinho Corrochel (PTB), que comemorou a avaliação feita pelo Jornal Agora, de São Paulo. O levantamento levou em consideração todos pedidos de zeladoria feitos pelo sistema 156 do ano de 2017. Dentre os serviços de zeladoria que o cidadão pode requisitar , a saber: pedido de tapa buraco, poda de árvore, limpeza de bueiros , corte de matos nas praças , dentre outros.

O ararense Bonezinho Corrochel (PTB), chefe de Gabinete da Prefeitura Regional desde setembro, disse que a boa colocação foi muito comemorada. “ Recebemos com muita alegria esse terceiro lugar e queremos melhorar ainda mais nossa gestão. Nossas equipes têm feito um bom trabalho nas ruas e temos sempre cobrado celeridade na execução dos pedidos. Não posso deixar de agradecer o apoio do prefeito João Dória , vice Bruno Covas , prefeito Regional Benedito Pereira , Secretário das Prefeituras Regionais Claudio Carvalho e principalmente o Vereador Rinaldi Dígilio , que tem sido o parlamentar mais atuante na região” destaca Bonezinho, apoiado pelo vereador e indicado por ele.

A Prefeitura Regional de Jaçanã – Tremembé ficou em primeiro lugar com 63,7% de pedidos finalizados. Em segundo aparece Jabaquara com 62, 1% e em terceiro a Prefeitura Regional Sapopemba com 61,7%. Nomes ligados a Bonezinho apontam que o grande mérito é que a Prefeitura Regional de Sapopemba tem o menor orçamento dentre as 32 regionais da cidade de São Paulo , com R$ 20.852.155,00.

A Prefeitura Regional de Sapopemba é a mais nova dentre as 32 e foi criada em 2013 pelo então Prefeito Fernando Haddad (PT). Sapopemba hoje tem cerca de 300 mil habitantes e a Prefeitura administra uma área de aproximadamente de 13,5 Km².