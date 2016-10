Ararense assume comando da 2ª Companhia da Polícia Militar

Capitão Hellington Ilgges da Silva é o novo comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras desde a última quinta-feira (6). Para Tribuna,...

Capitão Hellington Ilgges da Silva é o novo comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras desde a última quinta-feira (6). Para Tribuna, disse que pretende aproximar população e corporação, e defende uso da tecnologia para reduzir a criminalidade como furtos de veículos, por exemplo.

Ilgges foi transferido da 5ª Companhia da PM de Limeira, onde esteve no comando durante um ano e quatro meses, sendo responsável também pelas cidades de Cordeirópolis e Iracemápolis. Sobre os desafios na área da segurança pública em Araras, afirma que a principal meta é solidificar a proteção aos munícipes e ampliar a sensação de segurança para todos.

“A missão da PM não é apenas prender, mas proteger e estar onde o cidadão precisa, pois o principal objetivo é prevenir”, disse. Um crime citado pelo capitão é o furto de veículos, que registra índices significativos na cidade.

Ilgges aponta alguns fatores para a ocorrência na cidade, sendo uma delas o alto índice de desenvolvido econômico e que atrai criminosos de outros municípios. Porém, frisa sobre necessidade para o uso de sistemas de monitoramento com câmeras para auxiliar na fiscalização.

Como esteve por mais de um ano em Limeira, cidade referência na região pelo uso de câmeras para conter a ação dos criminosos, reconhece a importância do uso da tecnologia para proteger a população. “Tenho certeza que o uso da tecnologia como a Muralha Digital de Limeira é importante, tanto que a PM é 100% favorável à ela”, afirma.

O capitão explica que, com base em dados, as forças de segurança sabem que a maioria dos veículos furtados em Araras é encaminhada para outros municípios – que indica que criminosos de outras cidades podem estar agindo por aqui. “O assunto pode ser discutido com o poder público”, disse.

Como meta principal do seu comando, Ilgges pretende aproximar a população junto a Polícia Militar. “Nossa caminho é a aproximação da PM junto da população e nada mais justo do que estarmos transparentes e juntos com a comunidade. É preciso aumentar a confiança e este é um dos meus principais objetivos”, finaliza.

Capitão tem 16 anos de Polícia Militar

Formado pela Academia de Polícia Militar desde o ano 2003, Ilgges trabalhou no 1º Batalhão de Polícia de Choque Tobias de Aguiar, tradicionalmente conhecido como Rota, entre 2003 e 2005 – onde exercia a função de comandante de pelotão.

Entre 2005 e 2011 foi comandante da Força Tática e Comando da Força Patrulha em Rio Claro/SP. Durante os anos de 2013 e 2014 atuou na Polícia Militar de Araras como comandante de pelotão de Força Tática e Comando de Força de Patrulha, e também instrutor de procedimentos operacionais entre 2004 e 2011.

Ilgges é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia do Barro Branco de São Paulo, além de bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Em seu currículo constam ainda especializações de controle de distúrbios civis, instrutor de tiro defensivo na preservação da vida, gerenciamento de crises, policiamento em eventos, direitos humanos e técnicas não letais.

Esteve à frente da 5ª Companhia da PM de Limeira/SP, mas antes atuou como subcomandante da 2ª Cia da PM de Araras quando era tenente. Em agosto de 2015 foi promovido ao posto de capitão, e em outubro de 2015 foi homenageado pela Câmara Municipal.