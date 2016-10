Araras vence 1º confronto do mata-mata do Metropolitano de Bocha

Em busca de um título inédito para o esporte da cidade, o time de Araras venceu o primeiro confronto das quartas-de-finais do Campeonato...

A equipe formada por atletas da Secretaria Municipal de Esporte, em parceria com o Sayão FC, saiu vitoriosa do duelo contra a equipe do Nosso Clube/Limeira, por 3 a 2, fora de casa, no último final de semana. A partida de volta, valendo vaga nas semifinais, está marcada para este sábado (15), em Araras, a partir das 14h, no Sayão FC.

“Precisamos vencer o jogo da volta para não depender da somatória de resultados, em caso de derrota. Vamos disputar este confronto decisivo com a equipe completa, com todos os atletas à disposição. Estamos muito confiantes e acreditamos nesta classificação para as semifinais”, comentou o capitão ararense, Cecil José Moura.

Além da eliminatória entre Araras x Nosso Clube, mais três jogos fecham as quartas-de-finais da competição regional: ABOPI/Piracicaba x Vila Marieta, Internacional/Limeira x Santo Antônio, e Valinhos x Jardim Eulina.

Segundo o regulamento, as semifinais também serão disputadas em dois jogos, com início no dia 22. Em caso de classificação, Araras irá jogar no dia seguinte, 23 de outubro, com local e horário a serem definidos pela organização do campeonato regional.

Com média de 60 anos de idade, a equipe ararense é formada por Cecil, Proni, Cunhado, Chá, Feijão, Zorzenon, Nando, Puppi, Cipó e Edson. Os treinamentos da equipe são realizados no Sayão FC.

A melhor campanha dos ararenses no Metropolitano de Bocha foi uma medalha de bronze obtida em 2014. No ano passado, o time ficou na sexta colocação geral.

Campeonato Interseleção

Além das eliminatórias do Metropolitano, o time ararense está disputando o Campeonato Estadual Interseleção, no qual está classificado para a 2ª fase. Nesta fase, Araras irá disputar um triangular com as cidades de Ribeirão Preto e Jaboticabal.

Os confrontos serão disputados em Araras no próximo dia 22, em Ribeirão Preto, no dia 5 de novembro e em Jaboticabal no dia 19 de novembro. A melhor campanha desta fase irá disputar a final do estadual contra Votuporanga, no final de novembro, contra os donos da casa.