Araras vai receber o Aero Rock, em junho

Em reunião no gabinete do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), nesta semana, foi definido que a 7ª edição do Aero Rock, evento que reúne aviação e música, será realizado em Araras nos dias 23, 24 e 25 de junho, no Aeroporto Municipal Armando Américo Fachini. O Aero Rock de Araras terá shows de acrobacias aéreas, exposição de aeronaves, paraquedismo, balonismo, aeromodelismo, falcoaria e shows de rock no período noturno. Além de Pedrinho Eliseu, participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal, Pedrão Eliseu (DEM), o secretário de Governo, Edson Luzetti, o secretário de Desenvolvimento, Felipe Castro, e os organizadores do evento e proprietários da marca, Mark Binder, José Villela Kandrotas e Lucas Canteli. A programação da festa será divulgada em breve pela Prefeitura de Araras. As últimas edições do Aero Rock aconteceram na cidade mineira de Pará de Minas.