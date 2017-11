Araras vai ao Grande ABC para disputa dos Jogos Abertos do Interior

Começa neste final de semana mais uma edição dos Jogos Abertos do Interior, que pela primeira vez será regionalizado e acontecerá em cinco cidades...

Começa neste final de semana mais uma edição dos Jogos Abertos do Interior, que pela primeira vez será regionalizado e acontecerá em cinco cidades simultâneas, todas integrantes de um consórcio intermunicipal do Grande ABC: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires. Só o Ciclismo BMX que será disputado no Parque Jacuí, na zona leste da capital.

Araras vai competir em quatro modalidades (tênis de mesa, damas, judô e bocha), e sua delegação ficará alojada numa escola de Santo André. Entretanto, nenhuma modalidade vai competir em Santo André.

Os Jogos Abertos reúnem os melhores classificados dos Jogos Regionais das oito regiões esportivas do Estado de São Paulo. Araras compete sempre pela 4ª Região e, neste ano, em Americana, conseguiu várias classificações.

Araras vai competir pela 1ª Divisão dos Jogos Abertos no bocha, damas e judô feminino, modalidades que foram campeãs nos Jogos Regionais. Já o tênis de mesa, prata nos Regionais, vai disputar a 2ª Divisão, assim também como o judô masculino, que teve campeões em suas categorias.

A Secretaria Municipal de Esporte agendou dois dias para viagens até o Grande ABC. O tênis de mesa e o bocha viajam hoje (15h), enquanto o damas e o judô viajam na segunda-feira, às 7h e às 16h, respectivamente.

Araras nos Jogos Abertos do Interior:

Tênis de Mesa

2ª Divisão

Grupo da 1ª fase: Araras, Boituva e Santo André

Domingo (19): Araras x Boituva

Disputas em São Caetano

Bocha

1ª Divisão

Grupo da 1ª fase: Araras, Sorocaba, Parapuã e Monte Alto

Domingo (19): Araras x Parapuã

Disputas em São Bernardo

Damas

1ª Divisão

Grupo Único: Araras, Botucatu, Caraguatatuba, Coroados, Guaíra, Parapuã e Sorocaba

Segunda (20): Araras x a definir

Disputas em São Caetano

Judô

Feminino: 1ª Divisão

Masculino: 2ª Divisão

Competição dias 21, 22 e 23

Disputas em Mauá