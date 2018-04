Araras teve protestos contra habeas corpus a Lula e a favor da prisão em segunda instância

Um grupo de militantes protestou na noite desta terça-feira (3) na praça Barão de Araras a favor da prisão em condenação após julgamento em...

Um grupo de militantes protestou na noite desta terça-feira (3) na praça Barão de Araras a favor da prisão em condenação após julgamento em segunda instância e contra a concessão de um habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com faixas e palavras de ordem os manifestantes cobraram que o Supremo não volte atrás e continue a interpretar a Constituição entendendo que a prisão pode ser cumprida já após a segunda instância de julgamento. Os manifestantes tiveram encontro, em Araras, com participação de integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre). Eles estimam que em Araras reuniram na Praça Barão de Araras 300 pessoas. Não há número oficial das forças de segurança sobre a quantidade de manifestantes na cidade.

Os participantes garantem que em Araras a manifestação não foi organizada em nome de nenhum dos movimento existentes no país, “e sim por cidadãos que estão cansados de tanta injustiça e impunidade na política brasileira”. Em Araras lideraram o mocimento Regis Montaute, Mônica Barreto, Tânia Cabrini, Sérgio Ripp, Nilza Ripp, Renato Pascotte, Regis Dutra e Rafael Nunes.

Segundo os organizadores, a manifestação é pelo “fim dos privilégios para condenados” e uma “exigência para que o STF julgue de forma correta e mantenha a prisão para condenados em segunda instância”, além de mostrar “apoio à Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro”

Vale recordar que Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba/PR, acusado de ter sido beneficiado com esquemas criminosos de corrupção na Petrobras – o ex-presidente recebeu, dentro do esquema, um apartamento triplex de empreiteira envolvida na Operação lava Jato.

Hoje o STF (Supremo Tribunal Federal) julga um pedido de habeas corpus do petista para manter-se em liberdade até que o caso do tríplex do Guarujá seja julgado em todas as instâncias.

Na segunda instância, no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre/RS, a condenação foi mantida e o último recurso nessa instância foi julgado há poucos dias. Por isso, em tese, Lula poderia ser preso, mas o STF (Supremo Tribunal Federal) impediu que a prisão fosse feita até que o próprio Supremo julgasse um habeas corpus pedido por Lula.

Espera-se que o Supremo também decida, no mesmo julgamento, se mantém a posição de permitir a prisão em segunda instância ou se as prisões podem ser feitas apenas após todos os recursos em todas as instâncias terminarem. Se prevalecer a primeira posição, estima-se que o ex-presidente possa mesmo ser preso, mas há chance dele recorrer em liberdade. Mas se for modificado o entendimento, Lula seria preso apenas quando se esgotassem todos os recursos em todas as instâncias.

Protestos pelo Brasil

Diversas cidades do país reuniram manifestantes em protesto na noite desta terça-feira. A Avenida Paulista, principal avenida de São Paulo, foi fechada na noite desta terça por um ato organizado por MBL (Movimento Brasil Livre), VPR (Vem Pra Rua) e outros movimentos favoráveis à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o Portal UOL, ao menos oito quarteirões da Avenida Paulista foram ocupados por manifestantes, em sua maioria vestidos de verde-amarelo. Segundo a PM (Polícia Militar), 40 mil pessoas participaram do do ato, que começou às 18h e terminou pouco antes das 22h. Nos cartazes e nos discursos no carro de som, além de palavras de ordem contra Lula e outros petistas, o principal alvo eram ministros do STF, pressionados a rejeitarem amanhã o recurso do ex-presidente e não recuarem no entendimento atual de que condenados em segunda instância podem ser presos.

Nos cartazes em São Paulo liam-se frases como “Supremo, pensem no Brasil” e “Rosa [Weber, ministra do STF], prenda o ladrão e salve a nação”. Os manifestantes também entoaram gritos como “tchau, querido” –em alusão ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Uma foto do ministro do STF Gilmar Mendes foi vaiada pelos manifestantes, que gritaram que ele estaria “traindo a nação”. Mendes, que votou a favor da prisão após segunda instância em 2016, afirmou no ano passado ter mudado de ideia. Ele voltou de Portugal, onde participava de um seminário, para votar no julgamento do habeas corpus de Lula.

