Araras termina o ano como vice da Liga Paulista de Tênis de Mesa

Após somar mais de 190 mil pontos durante toda a temporada 2016, a equipe ararense foi vice-campeã da Liga Paulista de Tênis de Mesa pela segunda vez consecutiva.

A consagração foi obtida no último dia 10, em Piracicaba, com as disputas do TOP 16 – última etapa do campeonato regional, que reuniu os dezesseis m melhores mesatenistas da temporada por categoria e ratings (competição por nível técnico). Durante o ano foram disputadas 12 etapas da competição.

No TOP 16, a equipe da Secretaria Municipal de Esporte, em parceria com o Sayão FC, contou também com mesatenistas destaques, como Guilherme Rebelato – categoria dente-de-leite (melhor atleta do ano) e rating F (índice técnico), Giovani Ortega – categoria pré-mirim (melhor atleta do ano) e rating B (destaque do ano), João Pedro – categoria infantil 1 (melhor atleta do ano – rating f) , Gustavo Remédio – categoria infantil 2 (melhor atleta do ano), Eduardo Nicoletto – categoria juvenil 1 (melhor atleta do ano), Luiz Eduardo – categoria juvenil 1(destaque do ano), Bruno Pontes – categoria juvenil 2 (destaque do ano), Danilo César – categoria adulto (índice técnico), Leonardo Poloni – rating A (índice técnico) e Gabriel Caraça – rating B (índice técnico).

O título regional ficou com o time de Piracicaba, que somou mais de 22 mil pontos durante todo o ano. Fechou o pódio a equipe de Santa Bárbara D’Oeste, com mais de 119 mil pontos conquistados.

“Nosso ano foi espetacular, mesmo sem o título da Liga Paulista. Mostramos uma evolução enorme na modalidade. Pela primeira vez neste regional vencemos etapas, fato inédito até então na cidade. Além das disputas da Liga, conseguimos medalhas nos Jogos Regionais, ótimos resultados nas competições da Federação Paulista, com atletas entre os melhores do ano, entre outros. Estamos colhendo os frutos da parceria entre a Secretaria de Esporte e o Sayão FC”, comentou o técnico ararense Rodolfo dos Santos.

O treinador ainda informa o time da cidade tem potencial para disputar de igual para igual com qualquer adversário, dentro de suas características.

“Sabemos das nossas limitações, porém, em 2017, queremos ampliar ainda mais as nossas chances de vitórias. Por esse motivo, a equipe busca novos parceiros que possam contribuir para o sucesso na próxima temporada. Temos alguns objetivos, como conquistar o título regional da Liga Paulista, participar de mais campeonatos da Federação Paulista e de competições nacionais, e temos uma base sólida para defender bem o nome de Araras nestes torneios”, finalizou o treinador.

Resultados TOP 16 – Liga Paulista

Piracicaba – 10 de dezembro

1º – SEL – SELAM Piracicaba – 34.468 pontos

2º – ATM – Secretaria de Esporte Araras/Sayão FC – 28.880 pontos

3º – CTM – Prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste – 15.000 pontos

4º – PMI – Prefeitura de Itapetininga – 10.838 pontos

5º – BTV – Associação Sacando para o Futuro/Cerquilho – 10.322 pontos

6º – LEI – Liga Esportiva de Itatinga – 5.900 pontos

7º – Jaú – ATM/ NIE – 5.312 pontos

8º – PMP – Prefeitura de Paulínia – 5.020 pontos

9º – ARJ – Prefeitura de Hortolândia – 1.800 pontos

10º – CMO – Clube Mogiano – 1.700 pontos

11º – PAT – APATEMSC/ São Carlos – 1.380 pontos

Classificação Final – Liga Paulista

1º – SEL – SELAM Piracicaba – 222.786 pontos

2º – ATM – Secretaria de Esporte de Araras/Sayão FC – 190.410 pontos

3º – CTM – Prefeitura de Santa Bárbara D’Oeste – 119.424 pontos

4º – BTV – Associação Sacando para o Futuro/Cerquilho – 74.964 pontos

5º – PMI – Prefeitura de Itapetininga – 49.250 pontos

6º – Jaú – ATM/ NIE – 46.205 pontos

7º – LEI – Liga Esportiva de Itatinga – 24.567 pontos

8º – PMP – Prefeitura Municipal de Paulínia – 21.875 pontos

9º – ARJ – Prefeitura Municipal de Hortolândia – 18.666 pontos

10º – AIT – Associação Desportiva Itapirense/Itapira – 15.712 pontos

11º – PAT – APATEMSC/ São Carlos – 13.220 pontos

12º – FEA – Fundação de Esportes de Araraquara – 13.048 pontos

13º – CMO – Clube Mogiano – 12.527 pontos

14º – TMA – Tênis de Mesa de Aguaí – 9.211 pontos

15º – PMJ – Prefeitura de Jundiaí/Jundiaí Clube – 230 pontos