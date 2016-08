Araras terá cinco candidatos a prefeito nas eleições

Após intensa negociação política nas últimas semanas, o cenário está pronto para as eleições a prefeito desse ano. Apesar da expectativa de que diversos...

Após intensa negociação política nas últimas semanas, o cenário está pronto para as eleições a prefeito desse ano. Apesar da expectativa de que diversos pré-candidatos recuassem, Eduardo Severino (PTN), Paulinho Nascimento (PSD), Bonezinho Corrochel (PTB), Pedrinho Eliseu (PSDB) e Breno Cortella (PDT) confirmaram, todos na sexta-feira, que são candidatos a prefeito de Araras.

Os anúncios se iniciaram com as convenções, que ocorreram ao longo do dia. A primeira delas foi a de Eduardo Severino (PTN), ocorrida no período da manhã no escritório dele, que é advogado. Junto a Severino, estiveram, além de correligionários, a mãe dele (e viúva do ex-prefeito Milton Severino) e o vice, Paulo Campanhollo.

Já no início da tarde Paulinho Nascimento reuniu seus partidários junto ao vice, Irineu Maretto, e confirmou que ambos disputam a cadeira de prefeito. Paulinho agradeceu aos colegas de partido e coligados, enquanto Maretto foi mais incisivo ao questionar problemas da atual gestão municipal.

As três últimas convenções ocorreram a noite, praticamente no mesmo horário, mas em pontos distintos da cidade. Bonezinho Corrochel anunciou sua candidatura e oficializou o nome de Donizeti de Lima como vice ao grupo de quatro partidos que o apóia. O petebista também apontou o dedo na direção da administração municipal, e citou “inúmeras deficiências da atual administração do PT”. Mesmo confiante em vitória, ele chegou a citar uma disputa “de Davi e Golias”.

Breno Cortella decidiu realizar a convenção que o anunciou como candidato na Sede dos Vicentinos, e conseguiu reunir centenas de pessoas no local. O nome de Nelsinho Barbosa (PSC) foi confirmado como vice. Mais incisivo que o candidato foi o próprio prefeito de Araras, Nelson Brambilla (PT), que disparou contra adversários políticos. Durante o evento houve distribuição de uma cartilha com indicações de um esboço das principais metas do grupo da base aliada para a cidade.

No mesmo horário que a convenção do PDT de Breno, houve na Câmara de Araras a convenção do PSDB, que anunciou os nomes de Pedrinho Eliseu e Luiz Emílio Salomé como candidatos a prefeito e vice pelo grupo tucano. O evento teve a presença de nomes fortes, incluindo Marcelo Fachini (PMDB), Agnaldo Píspico (ex-vice prefeito de Pedrinho), Aldo Demarchi (deputado estadual). Pedrinho foi incisivo na convenção tucana, e além de criticar a gestão da Prefeitura, ainda voltou a citar que foi injustiçado ao ficar impedido de ser candidato a qualquer cargo eletivo por oito anos.

