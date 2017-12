Araras tem o 14º etanol mais caro do Estado de SP

A impressão do ararense de que paga caro pelo etanol é na verdade reflexo da realidade. Ao menos a constatação pode ser verificada junto...

A impressão do ararense de que paga caro pelo etanol é na verdade reflexo da realidade. Ao menos a constatação pode ser verificada junto a dados divulgados pela ANP (Agência Nacional de Petróleo) no início da semana – em 26 de dezembro, uma segunda-feira. O etanol comercializado em Araras está mesmo dentre os 15 mais caros de todo o Estado de São Paulo, e o custo desse combustível na cidade só não supera o de outras 13 cidades. Ao menos em outras 90 cidades do Estado é mais barato encher o tanque com álcool do que em Araras.

Curiosamente até em municípios litorâneos, como o Guarujá, o álcool custou, em média, menos do que em Araras no mesmo período. O etanol de Araras só não custou mais do que nas bombas das cidades de Avaré, Botucatu, Campinas, Caraguatatuba, Cubatão, Itanhaem, Itapeva, Mauá, Santos, São Carlos, São Roque, Tatuí e Ubatuba. Já na comparação com outros 90 municípios paulistas o ararense paga mais, em média.

No caso da gasolina a cidade registra preços também altos, mas mais próximos aos praticados em municípios próximos ou em outras cidades do Estado. Mesmo assim em Araras a gasolina pode custar bem mais caro do que em cidades até próximas, como Mogi Mirim. Pelo menos nas contas da ANP, enquanto o ararense gasta, em média, R$ 3,962 por litro de gasolina, quem mora em Mogi gastou, na semana anterior da verificada por aqui, cerca de R$ 3,787 por litro. No fim das contas, para um carro que armazena 48 litros de combustível – capacidade geral de carros populares – fica cerca de R$ 10 mais barato para quem escolhe os postos de Mogi para encher o tanque com gasolina.

Já para quem prefere o álcool vê vantagem muito maior em abastecer nos postos da vizinha Limeira. Quem mora naquela cidade gastou, na semana anterior da verificada por aqui, cerca de R$ 2,657 por litro. No fim das contas, para um carro que armazena 48 litros de combustível fica também cerca de R$ 10 mais barato para quem escolhe os postos de Limeira para encher o tanque com álcool.

Foi justamente essa diferença que irritou os ararenses, que participaram de recentes protestos liderados pelo grupo ‘De Olho na Bomba’. Apesar das reclamações o valor dos combustíveis em Araras segue alto, na comparação regional.

Até o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) chegou a entrar na “briga” e recebeu os donos de postos no gabinete. Na época a alegação dos proprietários é de que Araras teria uma quantidade de postos por habitantes muito maior em relação à quantidade de postos e habitantes das cidades da região.

Na reunião realizada no gabinete do prefeito em novembro os proprietários chegaram a alegar que um posto ararense, quando vê o preço de outro concorrente nas imediações, acaba tendo de colocar o seu preço mais próximo, como forma de sobrevivência, visando a manter a clientela. Porém cidades próximas a Araras, como a vizinha Leme e Mogi Mirim, por exemplo, têm menos habitantes que Araras e têm mais postos inclusos na pesquisa. Mesmo assim a variação de preços constatada é bastante superior à apurada em Araras.

